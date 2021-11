Tìm giải pháp, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, đưa Mường Lát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng nhau trăn trở tìm mọi giải pháp để đổi mới tư duy, nếp nghĩ, các làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát, sáng 9-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cùng dự có có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước khi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đến Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mường Lát dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mường Lát đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2021 dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 và bất lợi về thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và sự chủ động, tích cực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định và phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị duy trì ổn định, công tác phòng, chống COVID-19 được kiểm soát. Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đề ra có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt, còn 8 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường Vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa bằng việc ban hành 6 Nghị quyết, 28 Chương trình, 59 Kế hoạch... Trong đó, đã tích hợp chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thành một chương trình theo hướng dẫn của tỉnh.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ các văn bản của Trung ương và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và Nhân dân, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phân tích và đánh giá cao những kết quả mà huyện Mường Lát đạt được. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, mặt còn yếu kém, để Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc cũng nêu lên những định hướng để huyện Mường Lát phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong công tác giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đang làm cản trở quá trình phát triển của huyện Mường Lát trong quá trình phát triển đó là: Sau 25 năm Mường Lát xây dựng và phát triển vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và cả nước; nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm. Quy mô các ngành kinh tế và thu nhập bình quân đầu người còn thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh và khu vực miền núi. Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn lạc hậu, manh mún, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật còn hạn chế. Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới rất chậm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, giá trị sản xuất nhỏ bé, sản phẩm hàng hoá nghèo nàn, đơn điệu. Hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chậm; chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc chưa cao. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn ở mức cao. An ninh - trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở, công tác quản lý cán bộ có lúc, có nơi chưa tốt. Tư tưởng bảo thủ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn còn nặng…

Để huyện Mường Lát có những bước phát triển mới trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng nhau trăn trở tìm mọi giải pháp để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, để đưa Mường Lát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo.

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa huyện Mường Lát thoát nghèo bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, các làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện; tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình 134, 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và giảm mạnh số hộ đói, hộ nghèo.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và trực tiếp là của tỉnh để vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái “bình thường mới”.

Tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo để các chỉ tiêu hoàn thành phải hoàn thành cao hơn, còn 8 chỉ tiêu khó hoàn thành phải cố gắng hoàn thành, quyết tâm hoàn thành kế hoạch cả năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Mường Lát là địa phương có diện tích lớn, huyện cần phải xác định phát triển nông, lâm nghiệp là nền tảng, trong đó mở rộng diện tích lúa nước, nâng cao năng suất giá trị của cây lúa; đưa các loại ràu màu vào thâm canh sản xuất; phát triển chăn nuôi nông hộ, gia trại tập trung và hướng tới phát triển trang trại, nhất là khuyến khích phát triển trang trại nuôi trâu, bò nhưng phải đảm bảo môi trường...

Tập trung bảo vệ rừng đặc dụng, phát triển rừng phòng hộ, nhất là vùng đầu nguồn sông Mã; nghiên cứu lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng rừng sản xuất, chú trọng các loài cây vừa có tác dụng phòng hộ vừa có sản phẩm; phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, hình thành một số sản phẩm hàng hoá có lợi thế, xây dựng thương hiệu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nghiên cứu đánh giá vùng nguyên liệu cây gai xanh. Xây dựng nông thôn mới (NTM) phải bắt đầu từ thôn, bản và lựa chọn xã để xây dựng NTM theo lộ trình, không được chạy theo thành tích.

Quan tâm phát triển các ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp mà huyện có thế mạnh như: Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với quy hoạch và đảm bảo môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Bám sát các quy hoạch của tỉnh, huyện để khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045... làm cơ sở cho việc phát triển sản xuất và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của người dân.

Mường Lát là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lụt, hệ quả của biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, trước những diến biến ngày càng phức tạp của tình hình thời tiết, huyện cần phải làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống thiên tai… Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng; tuyên truyền cho bà con Nhân dân thực hiện ổn canh, ổn cư, trang bị những kiến thức, kỹ năng để ứng phó với các tình huống khi xảy ra thiên tai cho các đối tượng như học sinh, giáo viên, các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hoá - xã hội; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, y tế; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là làm thay đổi các tập quán sản xuất, sinh hoạt lạc hậu, không phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, gắn với từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu… Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, khích lệ tinh thần chủ động, ý chí tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu trong Nhân dân.

Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, giữ sạch nguồn nước; giữ vững thế trận lòng dân, củng cố niềm tin trong Nhân dân; xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Tăng cường phối hợp tuần tra biên giới với các lực lượng vũ trang của nước bạn Lào, giữ vững đường biên giới, cột mốc quốc gia; đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với Đảng bộ và nhân dân 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào)...

Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác tuyên truyền vận động, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá””, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Hướng về cơ sở bằng những mô hình phần việc thiết thực hiệu quả; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, khắc phục cho được tư tưởng “trông chờ, ỷ lại, thụ động, quen chịu khổ, chưa chịu khó” trong mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, để vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Mường Lát phát triển.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ huyện Mường Lát phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề xuất của các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ xây dựng Đề án và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng khẩu trang để Mường Lát thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ trao tặng 50 giường bệnh, 20 bình ô xy, 800 lít ô xy hóa lỏng từ Công ty CP xây dựng và phát triển nông thôn miền Tây cho Bệnh viên Đa khoa huyện Mường Lát để điều trị bệnh nhân COVID -19 trên địa bàn.

Minh Hiếu