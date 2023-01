Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp

Chiều 3-1, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn thể công chức, người lao động, VKSND hai cấp đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác được nâng cao, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm và tội phạm.

VKSND hai cấp đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của ngành và Quốc hội đề ra, hầu hết các chỉ tiêu vượt yêu cầu và có tỷ lệ đạt cao hơn so với năm 2021 (số chỉ tiêu đạt là 124/124 chỉ tiêu phát sinh (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, các chỉ tiêu vượt điển hình như: Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,9% (vượt 2,9% so với chỉ tiêu của ngành); tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 99,95% (vượt 4,95% so với chỉ tiêu của ngành); kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, phòng ngừa trong thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố vượt 53 kiến nghị, tăng 20 kiến nghị...

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc VKS truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Kiến nghị phòng ngừa được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phối hợp giữa VKS và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan tiếp tục được tăng cường. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; ứng dụng công nghệ thông tin... đạt hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ thực sự tạo chuyển biến tích cực, là khâu công tác trọng tâm, then chốt, đáng chú ý là việc đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường chú trọng, đổi mới...

Năm 2023, VKSND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ công tác đó là: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính ở VKSND hai cấp. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Thanh Hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và đạo đức công vụ. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng…

