Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Sáng 7-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma tuý” (Đề án 272 ); Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025" (Đề án 2022).

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh; các thành viên BCĐ 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện BCĐ 138 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm; đã chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hóa là nòng cốt thực hiện quyết liệt các giải pháp và các đợt truy quét tội phạm, đặc biệt là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã tổ chức điều tra làm rõ 626 vụ, 1.460 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 70 vụ, 267 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2 tỷ đồng; bắt, vận động đầu thú 130 đối tượng truy nã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đấu tranh với tội phạm về ma tuý, lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt, xử lý 438 vụ, 649 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; khởi tố 357 vụ, 514 bị can phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Triệt xóa 2 tụ điểm và 38 điểm phức tạp về ma túy.

Đối với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chủ động kịp thời tiến hành xác minh các nguồn tin liên quan đến tình hình mua bán người. Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý 2 vụ, 12 bị can về tội mua bán người (án do năm 2020 chuyển sang), trong đó đã tiến hành truy tố 1 vụ, 9 bị can. Ngành Tòa án xét xử 2 vụ, 10 bị cáo về tội mua bán người…

Phó Giám đốc Công an tỉnh Khương Duy Oanh báo cáo công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe Phó Giám đốc Công an tỉnh Khương Duy Oanh thông qua và triển khai nội dung cốt lõi của Đề án 272 và Đề án 2022. Trong đó, mục tiêu hướng tới của Đề án 272 là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển lớn các chất ma túy trên địa bàn…

Với Đề an 2022, mục tiêu đặt ra là làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; hạn chế thấp nhất tính chất, mức độ, hậu quả gây ra cho xã hội; kiềm chế đấu tranh ngăn chặn, từng bước làm giảm tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà điều hành thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; vai trò ý nghĩa của việc thực hiện Đề án 272 và Đề án 2022; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và việc triển khai hiệu quả các đề án trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Uỷ Ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch năm với nhiều áp lực, đặc biệt là dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Song với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện, nổi bật.

Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 8,66%, nằm trong tốp cao của cả nước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt đạt gần 16.000 tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm và tăng 3,3% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thành tích chung này có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu đúng, trúng và kịp thời của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan phòng, chống tội phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt của Công an tỉnh góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt kết quả cao trên các mặt công tác.

Đồng chí thống nhất cao với những tồn, tại hạn chế mà báo cáo chỉ ra cũng như thảo luận tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân cốt lõi của những hạn chế, yếu kém là do có lúc, có nơi cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, đầy đủ đến công tác phòng, chống tội phạm; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có lúc, cơ nơi chưa tốt.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa cho rằng sẽ rất nặng nề, nhất là khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; những tháng cuối năm dự báo tình hình tội phạm có nhiều điều kiện, cơ hội phát sinh. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị rất cao mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới nhằm tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng quán triệt và triển khai tốt những nhiệm vụ đã được đưa ra và thống nhất tại hội nghị, đồng thời lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong phát hiện, tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm ở bất cứ giai đoạn nào.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với việc thực hiện Đề án 272 và Đề án 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trường BCĐ 138 tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị ngay sau hội nghị này các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai kế hoạch thực hiện 2 đề án và phải xong trước ngày 15-8-2021. Từ ngày 15-9-2021 triển khai đồng loạt các giải pháp thực hiện 2 đề án trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 2 đề án và gửi về Cơ quan Thường trực là Công an tỉnh tổng hợp, theo dõi.

Ngoài nguồn kinh phí tỉnh đã duyệt trong 2 đề án, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng BCĐ 138 cấp huyện đề xuất với cấp uỷ quan tâm kinh phí cho lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện, BCĐ 138 tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như thường xuyên nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt nhiệm vụ được giao, từ đó tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhận dịp này, 44 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phong Sắc