Thường trực Ban Bí thư giao ban trực tuyến với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương

Là hội nghị giao ban đầu tiên giữa Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. Hội nghị giao ban trực tuyến là dịp chia sẻ các công việc có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương với Ban Bí thư Trung ương Đảng - là một trong những nội dung được đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội nghị giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, chiều 28-7.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự và chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

“Để chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả thì việc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng là rất quan trọng. Thông qua hội nghị giao ban nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, đề xuất, kiến nghị những vấn đề từ thực tiễn. Cùng với đó, thống nhất ý chí và hành động từ Trung ương đến địa phương, cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng” - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những vấn đề nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023 của các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe những khó khăn vướng mắc phức tạp nổi lên ở các địa phương, cũng như những kiến nghị đề xuất đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các Nghị quyết từ Trung ương đến địa phương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp quán triệt Chỉ thị 24.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp quán triệt Chỉ thị 24 về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; những vấn đề bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc Nguyễn Đình Trung phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương: Hà Nội, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hòa Bình, Quảng Ngãi... đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; những kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả 6 tháng đầu năm 2023... Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc tại cơ sở và đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng có những lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng thời nhấn mạnh những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của đất nước 6 tháng đầu năm; phân tích dự báo tình hình thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã chỉ đạo; lồng ghép những nhiệm vụ trọng yếu mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra. Tập trung cao nhất hoàn thành các mục tiêu năm 2023; những vấn đề phát sinh phải kịp thời xử lý, không để kéo dài.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tích cực tham gia ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 nhằm quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết dân tộc; quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV… Chú trọng triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm người đứng đầu. Tập trung khắc phục tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm. Chú trọng giữ vững an ninh trật tự, kịp thời phát hiện giải quyết từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đề nghị hội nghị Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước sẽ được tổ chức 6 tháng một lần.

