Thực hiện hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực giao thông – vận tải

Chiều 30-12, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác GTVT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giám đốc Sở GTVT báo cáo tại hội nghị.

Năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì giải quyết 593 nhiệm vụ và đã giải quyết xong 543 nhiệm vụ, còn 50 nhiệm vụ đang giải quyết; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Sở cũng đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh và định hướng trong thời gian tới...

Đi đôi với đó, Sở GTVT đã kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, ATGT. Công tác cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Đăng ký, đăng kiểm phương tiện được giải quyết nhanh gọn, rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Về vận tải hàng không, tiếp tục tăng về tần suất chuyến bay và số lượng hành khách, thực hiện 9.772 lượt cất hạ cánh, tăng 73% so với cùng kỳ, vận chuyển khoảng 1,6 triệu lượt, vượt công suất thiết kế 33%. Vận tải hàng hóa 55,324 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ; vận chuyển 24,97 triệu lượt khách, tăng 21%. Hàng hóa thông qua cảng 43,5 triệu tấn (trong đó qua Cảng Nghi Sơn 43,35 triệu tấn), tăng 2,4% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải đạt 16.105 tỷ đồng, tăng 30,5%. Công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tiếp tục được tăng cường.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đi đôi với đó, lãnh đạo Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu (đất đắp, cát), để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Sở tích cực tham mưu UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc của Bộ GTVT để giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, nhất là giải quyết về nguồn cung ứng vật liệu thi công. Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư 2.109 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021 (trong đó, vốn các dự án Bộ GTVT quản lý 315 tỷ đồng, vốn dự án do tỉnh quản lý 1.794 tỷ đồng). Dự kiến đến 31-1-2023 sẽ cơ bản giải ngân hết vốn giao năm 2022 theo đúng niên hạn.

Cùng với công tác chuyên môn, Đảng ủy Sở GTVT đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác sinh hoạt chi bộ và kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Sở GTVT triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương trong lĩnh vực GTVT phục vụ công tác quản lý phù hợp với tình hình thực tế GTVT của tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của sở và các đơn vị trực thuộc. Tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện phương án phát triển mạng lưới GTVT trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình giao thông từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, về nguồn cung vật liệu (đất, cát đắp nền), để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đi đôi với đó, Đảng ủy Sở GTVT làm tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên của sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận kết quả về công tác Đảng, công tác chuyên môn mà Sở GTVT đạt được năm 2022. Đồng chí đề nghị, năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Sở GTVT tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý công tác đăng kiểm phương tiện GTVT; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe ô tô các hạng. Áp dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô. Tham gia đầy đủ, bảo đảm chất lượng về lĩnh vực giao thông trong các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dự báo đúng nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

Xuân Hùng