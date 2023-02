Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước năm 2023

Sáng 7-2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2023. Tham dự có đại diện các ngành thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến hết 31-12-2022, thu NSNN của tỉnh đạt 50.819,41 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa được 31.011 tỷ đồng, đạt 180,9% dự toán Bộ Tài chính và đạt 166,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 108,7% so với cùng kỳ. Thu NSNN từ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đạt 19.808,41 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 180,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và 113,2% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu thu NSNN nội địa 21.840 tỷ đồng và tăng so với cùng kỳ năm 2022; thu NSNN xuất nhập khẩu 13.850 tỷ đồng.

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ngành thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số khó khăn từ các nguồn thu trong hoạt động xuất nhập khẩu do tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường; chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt; việc khôi phục các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trên toàn cầu còn nhiều khó khăn; diễn biến giá năng lượng thế giới…; công tác đôn đốc thu nợ thuế từ sử dụng đất, công khai giá trong hoạt động khoáng sản và các hoạt động khác còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh và các địa phương trong năm vừa qua. Để phấn đấu nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 là hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị, các ngành thành viên có liên quan tiếp tục bám sát nhiệm vụ của tỉnh giao, trên tinh thần hỗ trợ cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao ý thức của người dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trong công tác nộp thuế. Khuyến khích người dân, cán bộ, công chức hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch để thúc đẩy thương mại điện tử; hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Các đơn vị được phép khai thác khoáng sản phải có Website riêng để công bố giá khoáng sản và trữ lượng mỏ để có biện pháp quản lý phù hợp, tránh tình trạng khai thác lấn chiếm ngoài phạm vi cho phép.

Cục Thuế, Cục Hải quan và các ngành có liên quan tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm ổn định nguồn thu. Đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, trên tinh thần vừa hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm nguồn thu NSNN. Tăng cường quản lý Nhà nước về thuế đối với lĩnh vực bán lẻ và yêu cầu phải kê thuế đối với từng mặt hàng kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực có dư địa thu lớn, có rủi ro cao về thuế, như: xăng dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản đất đai, môi trường, vận tải, mua bán, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử... Cục Hải quan tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tiếp tục tổ chức hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua cảng biển Nghi Sơn. Ngành thuế và Hải quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, tránh tình trạng xảy ra vi phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương đánh giá toàn diện lĩnh vực vui chơi, giải trí và tăng cường công tác xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại. Cục Quản lý thị trường tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ và thực hiện tiêu hủy các mặt hàng vi phạm theo quy định. Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra lĩnh vực sản xuất gạch nung và không nung phục vụ xây dựng. Các ngành thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp với chính quyền các địa phương điều tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.

Lê Hợi