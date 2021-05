Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 18-5, Hội đồng bầu cử Quốc gia (BCQG) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc rà soát công tác chuẩn bị và định hướng nhiệm vụ tiếp theo để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng BCQG; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng BCQG và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng BCQG: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Hội đồng BCQG, thời gian qua Hội đồng BCQG, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố, các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc theo đúng các mốc thời gian luật định. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ.

Việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử được thực hiện đúng thời hạn, đã phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện phù hợp theo từng địa phương, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp trong cả nước, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh - trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các vùng dịch. Các địa phương đã xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để ứng phó với các tình huống xảy ra trước, trong và sau bầu cử.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, in ấn, cấp phát tài liệu, thẻ cử tri… cũng được các địa phương chuẩn bị chu đáo.

Tại Thanh Hóa, với tinh thần chủ động, khoa học, quyết liệt trong triển khai, đến nay các nội dung công việc chuẩn bị cho bầu cử đã được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện theo đúng thời gian đề ra. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định đơn vị bầu cử, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử hoàn thành đúng quy định; công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần; tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc, người ngoài đảng, tái cử được đảm bảo; trình độ chuyên môn ứng cử viên tăng so với nhiệm kỳ trước; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử thực hiện khoa học, đúng pháp luật, đảm bảo thời gian theo quy định. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt là tiền đề, cơ sở quan trọng để Thanh Hóa triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, các địa phương cũng đã nêu lên một số vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử ở các khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội; việc quản lý danh sách cử tri là sinh viên; việc điều chỉnh, rà soát danh sách cử tri là người địa phương nhưng thực hiện cách ly ở các tỉnh, thành khác và ở các khu công nghiệp có công nhân nhiễm COVID-19; sự biến động dân cư tại các địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng BCQG khẳng định: Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị từ nay đến ngày bầu cử (23-5), các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng BCQG, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với việc chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình thực tế, các địa phương cần riếp tục rà soát, hoàn thiện, tập dượt kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; dự phòng thêm nguồn nhân lực để bổ sung khi phải tách các tổ bầu cử.

Đối với các địa phương có nguy cơ cao về dịch, bệnh cần tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả nhân sự tham gia phục vụ tại các điểm bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp linh hoạt tổ chức các điểm bầu cử, nhất là ở các khu vực cách ly, phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội; báo cáo kịp thời những vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác nhân sự và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để bảo đảm số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, chú trọng tới thông tin tuyên truyền ở cơ sở để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân.

Đối với công tác an ninh - trật tự, các lực lượng chức năng cần tăng cường hoạt động, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết không để các thể lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại Cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng BCQG Vương Đinh Huệ nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị chỉ tổ chức bầu cử sớm đối với nhưng khu vực đã được Hội đồng BCQG cho phép, còn lại tất cả các tỉnh, thành phố phải tổ chức bầu cử đúng ngày 23-5, không địa phương, đơn vị, tổ bầu cử nào tổ chức bầu cử muộn hơn.

Thực hiện niêm phong hòm phiếu, vận chuyển hòm phiếu, bảo quản tài liệu liên quan đến bầu cử một cách chặt chẽ, tránh để thất lạc, đồng thời báo cáo nhanh kết quả công tác bầu cử của địa phương, đơn vị cho Hội đồng BCQG. Hội đồng BCQG và Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV, trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thời hạn quy định.

Kết thúc cuộc bầu cử, các địa phương sớm có kế hoạch tổng kết để kịp thơi biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ bầu cử.

Tố Phương