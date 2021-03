Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thăm, động viên y, bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16-3, nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên các y bác sĩ, công nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện báo cáo về thực trạng, cơ sở vật chất của Bệnh viện và tham quan một số khoa, phòng gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ cũng như các bệnh nhân của Bệnh viện, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất của cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBCS và Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao những cố gắng của Bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, mong muốn tập thể Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện; huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho CBCS, phục vụ hiệu quả công tác và chiến đấu của CBCS Công an Thanh Hóa.

Thái Thanh