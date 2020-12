Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

THƯ CHÚC MỪNG Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, mưu trí, dũng cảm, nhiều người con của quê hương Thanh Hóa và cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, trong đó có các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều cán bộ, sỹ quan cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu hiện nay đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu, các đồng chí đã tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm được rèn luyện trong quân đội và lực lượng công an nhân dân, tích cực tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nơi sinh sống, nhất là tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng và đánh giá cao những công lao, đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước. Trong những năm qua, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), Tỉnh tổ chức gặp mặt để tri ân các đồng chí. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vì vậy, Tỉnh không tổ chức gặp mặt các đồng chí được. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) và năm mới 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng gửi tới các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, sỹ quan cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng quân đội, công an nhân dân, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc của Tổ quốc. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc! TỈNH UỶ, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH THANH HOÁ