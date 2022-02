Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá vừa ban hành thông báo số 124-TB/VPTU thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Nội dung như sau:

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để đánh giá tình hình triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022, công tác điều trị COVID-19 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Viễn thông Thanh Hóa; tập thể lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Thường trực huyện, thị, thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) báo cáo tình hình triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa Xuân năm 2022, công tác điều trị COVID-19 và nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng phần mềm quản lý người nhiễm SARS-COV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Viễn thông Thanh Hóa báo cáo việc xây dựng chức năng tiếp nhận, phân loại thông tin, yêu cầu hỗ trợ của người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên Tổng đài 1022 của tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị; Thường trực Tỉnh ủy kết luận như sau:

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh, số bệnh nhân nguy kịch, tử vong do COVID-19 có xu hướng tăng hơn trước. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nổi bật là: Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát động và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú; thành lập các trạm y tế lưu động tại cơ sở và các tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào hoạt động Tổng đài hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 (Tổng đài 1022)... Những chủ trương, biện pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và ổn định đời sống của Nhân dân.

Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, số lượng ca bệnh COVID-19 trong học sinh, giáo viên, công nhân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng nhanh, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và người dân; công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn còn một số hạn chế; số lượng bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là số bệnh nhân nặng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin vẫn là chủ yếu, gây khó khăn cho công tác điều trị; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm... phục vụ công tác phòng, chống dịch còn thiếu ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hạn chế tối đa các ca nhiễm mới COVID-19; đồng thời quản lý, theo dõi, điều trị hiệu quả bệnh nhân COVID-19, giảm tối đa số bệnh nhân nguy kịch, tử vong do COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan y tế và lực lượng chức năng phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẩn trương rà soát lại toàn bộ các công việc, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Công điện: số 05-CĐ/TU ngày 09/02/2022, số 06-CĐ/TU ngày 17/02/2022, số 07-CĐ/TU ngày 19/02/2022, các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế mới ban hành.

Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo nguyên tắc mọi hoạt động đều phải an toàn và an toàn mới hoạt động.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” trong phòng, chống dịch, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

3.Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đến hết ngày 28/02/2022 phải hoàn thành Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022; trong tháng 3/2022, hoàn thành tiêm chủng cho người chưa tiêm đủ mũi, người cần phải tiêm mũi bổ sung và người tiêm mũi nhắc lại. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng (kể cả liều bổ sung, liều tăng cường), đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

Địa phương nào tổ chức tiêm chủng chậm, không hoàn thành đúng tiến độ thì đồng chí Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nếu để xảy ra trường hợp thiếu vắc xin, thì đồng chí Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, giám đốc Sở Y tế, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, người đứng đầu cơ quan y tế cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu bỏ sót bất kỳ trường hợp nào hoặc để xảy ra tình trạng những người có nguy cơ cao, có chỉ định tiêm, có thể tiêm nhưng không được tiêm, do thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát dẫn tới bị nhiễm COVID-19 trở nặng và tử vong.

4. Về công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19:

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự chủ động xét nghiệm tầm soát để sớm phát hiện, sàng lọc người nhiễm COVID-19 và có biện pháp điều trị phù hợp. Việc xác định ca bệnh COVID-19 (F0) thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế. Giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân nếu tự xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm COVID-19 thì phải kịp thời khai báo với cơ quan y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để quản lý và tổ chức điều trị theo quy định.

Chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa và ưu tiên bố trí kinh phí của cơ quan, đơn vị để thực hiện xét nghiệm tầm soát, xét nghiệm bắt buộc, không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 06-CĐ/TU ngày 17/02/2022, Công điện số 07-CĐ/TU ngày 19/02/2022 và hướng dẫn của ngành Y tế.

5. Đồng chí bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm nắm chắc và theo dõi sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; hằng ngày, đánh giá diễn biến cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp theo quy định; chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo các biện pháp đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học trực tiếp an toàn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

6. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo :

a. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, sửa đổi Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh "Về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa", bảo đảm phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành của Chính phủ, Bộ Y tế (Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế) và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 28/02/2022.

b. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu của cấp độ dịch; điều phối nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách khoa học, hợp lý. Trước mắt, căn cứ tình hình thực tế công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và nguồn nhân lực y tế hiện có tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 của tỉnh, Sở Y tế chủ động xem xét, quyết định cho phép một số cán bộ, nhân viên y tế tăng cường cho Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 của tỉnh được trở về đơn vị tiếp tục làm việc, bảo đảm yêu cầu khám chữa bệnh của các đơn vị.

c. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa, Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các tính năng hỗ trợ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trên Tổng đài 1022 và các nền tảng công nghệ khác theo hướng đa mục tiêu, đảm bảo sự tương tác hai chiều giữa người dân và các Tổ tư vấn, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

7. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường định hướng dư luận xã hội, thông tin đúng về những nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để nâng cao ý thức, nhận thức của Nhân dân đối với công tác phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, đồng thời không gây hoang mang trong dư luận.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 123-TB/VPTU ngày 22/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy)./.