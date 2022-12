Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 9-12, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia góp ý 49 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các kế hoạch, đề án của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh; MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức phản biện xã hội 986 cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển KT - XH của các địa phương; biên tập, phát hành 21.200 cuốn Thông tin Công tác Mặt trận, cấp phát 112.600 tờ báo Đại đoàn kết, đăng tải 810 tin, bài, 19 phóng sự tuyên truyền, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ trì tổ chức 8.432 hội nghị cho đại biểu dân cử tiếp xúc với cử tri theo quy định của pháp luật tại các đơn vị bầu cử, với hơn 1.100.280 lượt cử tri tham dự, đã có hơn 41.970 ý kiến, kiến nghị của cử tri. MTTQ các cấp đã tiếp 397 lượt công dân, tiếp nhận 426 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Phần lớn các đơn, thư tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách; đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 212 đơn thư; hướng dẫn và trả lời 118 đơn thư; lưu 96 đơn thư do không đủ điều kiện xử lý.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm; đã chủ trì tổ chức 1.488 cuộc giám sát, các Ban Thanh tra nhân dân giám sát 718 vụ việc, kiến nghị giải quyết 225 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 985 công trình, dự án; qua giám sát đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét 295 công trình, dự án có ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

II. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về tình hình KT - XH năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển KT - XH; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt cao, ước đạt 12,51% đứng thứ 7 cả nước; sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu tác động bất lợi do giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng vẫn phát triển khá toàn diện; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,31%; hoạt động du lịch phục hồi nhanh và diễn ra sôi động, khách du lịch tăng gấp 3,2 lần; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng vượt 65% dự toán, đạt cao nhất từ trước đến nay; công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được quan tâm, thành lập mới doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể đạt kết quả tích cực; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; thể thao thành tích cao đạt 533 huy chương các loại, trong đó có 17 huy chương tại Sea Game 31, cao nhất từ trước đến nay; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, vẫn có những vấn đề Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng đó là:

Tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên thế giới, dịch sốt xuất huyết ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, trong tỉnh. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do giảm đơn hàng nên công nhân lao động phải giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới; một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; sản phẩm nông nghiệp có số lượng lớn, giá trị cao, có thương hiệu còn ít; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng ở mức cao. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm, chưa bảo đảm yêu cầu; Số lượng giáo viên còn thiếu ở nhiều cấp học, bậc học, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định đầu năm học vẫn xảy ra ở một số trường học; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra ở nhiều cơ sở y tế; nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm. Số vụ đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra và tăng cao so với cùng kỳ. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa có nhiều giải pháp giải quyết dứt điểm. Tình trạng khai thác khoáng sản sai so với thiết kế, ngoài vị trí mốc giới còn diễn ra. Tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra... làm ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XVIII

1. Về phát triển sản xuất

Cử tri và Nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề sau:

(1) Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền trong tỉnh, nhất là khu vực miền núi để tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tăng khả năng cạnh tranh nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Có giải pháp nâng cao hiệu quả và khuyến khích phát triển rừng sản xuất gỗ lớn, trồng và phát triển cây quế bản địa Thường Xuân để thúc đẩy chế biến và hướng tới xuất khẩu; mở rộng diện tích rừng luồng nguyên liệu trên địa bàn huyện Lang Chánh, thanh lý dự án trồng cây cao su 327 tại huyện Thọ Xuân. Sớm có chính sách hỗ trợ đối với nghề nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; chính sách hỗ trợ hợp tác xã được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

(2) Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; nghiên cứu xây dựng quy định về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; có cơ chế cụ thể, đơn giản hơn trong thủ tục xây dựng, giải ngân và quyết toán phần vốn nhà nước hỗ trợ đối với những công trình kỹ thuật đơn giản do cộng đồng dân cư tự thực hiện. Hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch vùng xã đảm bảo liên kết quy hoạch phát triển từng nội dung và từng giai đoạn cụ thể, kể cả quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng hạ tầng và quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp.

(3) Tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các đoạn, tuyến tỉnh lộ đi qua các địa phương; Nâng mức hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 184/2021 của HĐND tỉnh; tiếp tục đề nghị Ban quản lý Dự án đường cao tốc Bắc - Nam sớm tu bổ, sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng do thi công đường cao tốc Bắc - Nam, để Nhân dân đi lại, sản xuất, kinh doanh được thuận tiện.

(4) Phối hợp cùng ngành điện đầu tư nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt nông thôn phục vụ Nhân dân; đầu tư xây dựng đường điện sinh hoạt cho các bản miền núi chưa có điện lưới quốc gia. Sớm bố trí kinh phí để thực hiện dự án di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn; dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực các huyện miền núi giai đoạn 2021 - 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh.

(5) Có giải pháp thúc đẩy việc đầu tư các nhà máy xử lý nước sạch ở địa bàn nông thôn trên toàn tỉnh để Nhân dân được sử dụng nước sạch đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Chỉ đạo đẩy nhanh và đầu tư các hạng mục hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các cụm công nghiệp khu vực miền núi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù đối với các xã vừa thoát nghèo, thị trấn các huyện nghèo; chỉ đạo các ngành, các địa phương sớm giải quyết các công sở, nhà văn hoá cũ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính và các công sở không còn nhu cầu sử dụng.

(7) Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, chống sạt lở các tuyến đê sông, đê biển, dự án tiêu thoát lũ trên địa bàn các huyện do có nhiều đoạn bị xuống cấp; đầu tư, cải tạo, nâng cấp các trạm bơm, các hồ, đập, kênh mương, các công trình nước sạch để phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân; có giải pháp để sớm khắc phục tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

2. Về quản lý tài nguyên, đất đai và bảo vệ môi trường

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh giải quyết quyết dứt điểm diện tích đất đang chồng lấn giữa đất lâm nghiệp, nông nghiệp, đất ở của Nhân dân với đất của các nông, lâm trường, công ty lâm nghiệp, công ty cao su, Ban quản lý rừng phòng hộ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao diện tích đã thống nhất về các địa phương quản lý sử dụng. Chỉ đạo, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy định; sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 21 hộ gia đình cựu chiến binh thuộc Xí nghiệp may 20B phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn do thiếu nguồn cung nguyên vật liệu san lấp, phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu sớm công nhận hạn mức đất ở tối thiểu 01 thửa là 30 m2 và cạnh tối thiểu là 3m đối với những địa bàn có phạm vi, quy mô đất ở ít, mật độ dân cư cao.

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương, các cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại, các bãi rác, lò xử lý rác thải sinh hoạt nhất là ô nhiễm môi trường tại khu chôn lấp rác thải thôn Hạnh Phúc, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; tình trạng chăn nuôi của Công ty cổ phần giống và phát triển thuộc tiểu khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; lò xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc,…

3. Về văn hoá - xã hội

- Về Giáo dục và đào tạo: Cử tri và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng giáo viên còn thiếu ở nhiều cấp học, bậc học, nhất là giáo viên tiểu học và giáo viên các môn đặc thù; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là các trường ở nông thôn, miền núi; chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng lạm thu không đúng quy định đầu năm học xảy ra ở một số trường; sớm triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp bảo đảm quyền lợi cho con công nhân lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xem xét tiếp tục hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vừa thoát khỏi xã nghèo không thuộc xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả tiền chế độ trợ cấp giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các lớp hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP, ngày 10/8/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và Nghị định 113/2015/NĐ-CP, ngày 09/10/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Về y tế: Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh, ngành Y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng chưa tiêm theo quy định; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế như tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế; xem xét xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng, phòng, chống thuốc giả, công khai các trường hợp vi phạm để Nhân dân biết, tham gia giám sát.

- Về văn hóa: Cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp phù hợp, thứ tự ưu tiên, hỗ trợ kinh phí đầu tư, tôn tạo, bảo tồn, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ việc trùng tu, tôn tạo di tích không để xảy ra sai phạm gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Về cơ chế, chính sách

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung và nâng mức hỗ trợ cho các cán bộ bán chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị Quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Có chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn huyện miền núi. Tiếp tục hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở các địa phương không còn hưởng các chính sách 30a, 135. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành đơn giá bồi thường nhà, công trình, vật kiến trúc mới thay thế đơn giá đã ban hành tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh và Quyết định 3161/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn; xem xét nâng mức bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp 50 triệu đồng/500 m2 đã áp dụng từ lâu, không còn phù hợp với giá thị trường hiện nay.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ chi trả chế độ dân công hoả tuyến cho người dân; chi trả mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng được hưởng 01 lần theo quy định của Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27/10/2008; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phải chờ rất lâu (hơn 01 năm); có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các xã, huyện có đường biên giới trong tổ chức các hoạt động hữu nghị với nước bạn Lào.

Một số địa phương phản ánh, tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp xã 25%, thị trấn là 10% từ tiền cấp quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay, chưa đảm bảo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết cho phù hợp, theo mục tiêu đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh cào bằng, tạo nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh.

5. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác

Cử tri và Nhân dân tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng chợ tạm, chợ cóc tại cổng nhà máy, các khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị. Tăng cường hướng dẫn, quản lý, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy các khu chung cư trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới đưa người Việt Nam xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục:

- Chỉ đạo có hiệu quả Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, dự báo sát, đúng tình hình biến động về giá nguyên, vật liệu đầu vào, nhất là giá xăng, dầu; áp lực lạm phát; lãi suất tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, tình trạng thiếu việc làm của người lao động, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Có giải pháp giữ vững, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức xã hội, để trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và kiên quyết xử lý thu hồi các dự án đã triển khai nhiều năm, gia hạn nhiều lần nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đấu giá đất và thực hiện các dự án bất động sản, chấn chỉnh tình trạng các địa phương quy hoạch làm các mặt bằng khu dân cư quá nhiều, ảnh hưởng đến không gian và dự trữ đất sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Tiếp tục có nhiều giải pháp thúc đẩy và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

3. Đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm băng nhóm hoạt động ngầm, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty, tổ chức kinh tế để can dự vào lĩnh vực kinh tế như: Đấu thầu, đấu giá, bảo kê cung ứng vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất, khai thác tài nguyên, khoáng sản,...; tội phạm sử dụng công nghệ cao, cá độ bóng đá, đánh bạc trên mạng; cho vay nặng lãi, lừa đảo đa cấp; tội phạm về mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.