Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Ngọc Lặc

Sáng 13-1, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã đi thăm, chúc Tết các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, công dân tròn 100 tuổi và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Ngọc Lặc. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh và huyện Ngọc Lặc.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Quách Thị Tường.

Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Ỏ; công dân 100 tuổi là bà Bùi Thị Tách và Đảng ủy, UBND, Công an xã Đồng Thịnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Quách Thị Tường, thương binh 85% Phạm Văn Hải và công dân 100 tuổi là bà Quách Thị Vi, cùng Đảng ủy, UBND và Công an thị trấn Ngọc Lặc.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà thương binh 85% Phạm Văn Hải, ở thị trấn Ngọc Lặc.

Tại những nơi đến thăm, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn kính chúc các Mẹ trường thọ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình chính sách cho độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc.

Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, trở thành tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại các đơn vị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt trật tự, an toàn xã hội; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, không để hộ nào không có Tết. Việc tổ chức các hoạt động Tết phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phát huy các nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hoài Linh