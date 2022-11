Thiệu Hóa vận động hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo

Cùng với tập trung lãnh đạo rà soát, hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ trương đúng đắn, nhân văn, cộng với tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nên ngay từ những tháng đầu thực hiện, những căn nhà ấm nghĩa Đảng, tình người đã hiện hữu.

Cán bộ Ủy ban MTQT huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Lý đến thăm gia đình chị Lê Thị Yến (người bên trái) trong căn nhà mới được xây dựng ở thôn 7, Lý Chăn.

Niềm vui dưới những mái “nhà 94”

Từ nhiều tháng nay, cuộc sống của 3 mẹ con chị Lê Thị Yến ở thôn 7, Lý Chăn, xã Thiệu Lý đỡ vất vả hơn khi được ở trong căn nhà mới kiên cố. Gia cảnh của chị Yến được rất nhiều người dân trong thôn thương tình, bởi người chồng xấu số qua đời từ đầu năm 2014, để lại chị với 2 đứa con và một khoản nợ. Cuối năm đó, người con gái lớn học lớp 11 lại đổ bệnh nặng, khiến chị phải lao đao vay mượn tiền chữa bệnh cho con. Cũng từ đó, chị phải gác lại công việc đồng áng, gửi đứa nhỏ nhờ người thân chăm sóc để rong ruổi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc chữa bệnh cho con gái, nhưng rồi kết quả cũng chẳng khá hơn. Giờ đây, mọi sinh hoạt của người con gái sinh năm 1997 ấy vẫn phải cần tay chị đỡ đần. Trong khi đó, đứa con trai của chị đã học cấp 3, chi phí cho học tập cũng không nhỏ, khiến cuộc sống của 3 mẹ con mỗi ngày như càng thêm khốn khó. Dù ngoài công việc đồng áng, chị đã xoay sở đủ các nghề phụ để có đồng ra đồng vào.

Thương cảnh 3 mẹ con chị sống trong căn nhà xiêu vẹo, ọp ẹp có thể đổ sập bất kể lúc nào, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã kêu gọi, vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây dựng căn nhà mới. Rất nhanh sau đó, từ số tiền hỗ trợ của Công ty TNHH MTV SD Home và Công ty CP liên doanh BC Smart, chị đã vay mượn thêm của anh em người thân trong gia đình để xây dựng căn nhà mới kiên cố với giá trị gần 150 triệu đồng, đủ che mưa nắng cho 3 mẹ con.

Ở xã Thiệu Lý, căn nhà của chị Nguyễn Thị Luyên cũng đang được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa. Chị Luyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn thân, lại mắc bệnh nặng từ nhiều năm nay, không còn khả năng lao động, phải ở trong căn nhà sập xệ, ọp ẹp. Từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng do Ủy ban MTTQ huyện vận động ủng hộ, người thân trong gia đình chị đã đóng góp thêm tiền của, ngày công xây dựng căn nhà kiên cố để chị có chỗ che mưa che nắng.

Theo ông Lê Khắc Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Lý, năm 2022, trên địa bàn xã có 2 căn nhà đã hoàn thành xây dựng, 1 căn đang xây dựng từ Kế hoạch số 94-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025. Thực hiện chủ trương này, từ nay đến năm 2025, xã sẽ được huyện hỗ trợ xây dựng thêm 6 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không còn khả năng xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Ngoài nguồn hỗ trợ của huyện, ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với ban công tác mặt trận các thôn vận động thân nhân hộ nghèo và bà con làng xóm chung tay đóng góp tiền của, ngày công làm nhà.

Cả huyện cùng vào cuộc

Theo rà soát của Ủy ban MTTQ huyện, trên địa bàn hiện còn 187 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống trong nhà tạm bợ, hư hỏng, dột nát, mất an toàn và không còn khả năng sửa chữa hoặc xây mới. Phần đa số hộ thuộc diện neo đơn, già cả, không người chăm sóc... Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với tập trung rà soát, hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ theo Thông báo số 129-TB/VPTU thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày 18-7-2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU về vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025 (Kế hoạch 94), nhằm tạo điều kiện để các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ cơ bản xã hội...

Để làm cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa giao đảng ủy các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức công bố tiêu chuẩn, đối tượng và chỉ đạo bình xét công khai, dân chủ, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Danh sách này sau đó được huyện thẩm định thực tế, nhằm đảm bảo chính sách đi đến đúng đối tượng và tránh tình trạng bị trục lợi.

Ông Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để triển khai thực hiện Kế hoạch 94, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định mục tiêu, cách thức, giao chỉ tiêu và phân công nghiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động kinh phí. Đồng thời xác định nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện phấn đấu hỗ trợ một lần với mức không quá 50 triệu đồng/hộ và chỉ hỗ trợ nhà xây mới có tổng trị giá dưới 300 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương nhân văn này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã nêu gương vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội đăng ký ủng hộ tiền của, nguyên vật liệu để xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo. Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa cũng đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và tinh thần nêu gương của lãnh đạo huyện, chủ trương vận động kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang tạo thành phong trào sâu rộng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ủng hộ 1 ngày lương; Nhân dân nhiều xã, thị trấn đã ủng hộ ít nhất 20 nghìn đồng/hộ...

Nhờ đó, ngay từ những tháng đầu thực hiện Kế hoạch 94, huyện Thiệu Hóa đã vận động được kinh phí để xây dựng 87 căn nhà (số liệu đến ngày 28-10), vượt xa so với kế hoạch đề ra (kế hoạch trong năm 2022, huyện vận động kinh phí xây dựng 57 căn nhà). Ông Nguyễn Xuân Lai cho biết thêm: Từ nguồn kinh phí vận động được, đến nay huyện đã và đang hỗ trợ cho 28 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Do được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nên huyện Thiệu Hóa đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng 187 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2023, vượt trước 2 năm so với kế hoạch đề ra ban đầu.

Không chỉ có căn nhà của chị Yến, bà Luyên ở xã Thiệu Lý và 26 căn nhà khác đã, đang được xây dựng. Từ Kế hoạch 94 của Ban Thường vụ Huyện ủy rồi đây trên địa bàn Thiệu Hóa sẽ không còn hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu thốn về nhà ở. Đó là việc làm nhân văn, mang nhiều ý nghĩa thiết thực, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc quan tâm đến cuộc sống Nhân dân, nhất là đối với hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đỗ Đức