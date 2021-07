Thiệu Hoá nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết, dịch bệnh trên gia súc gia cầm, đại dịch COVID-1, nhất là khi trên địa bàn huyện xuất hiện ca F0 (BN 5046) đã ảnh hưởng đến tâm lý tư tưởng của cán bộ Đảng viên và Nhân dân, cũng như khả năng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã để ra. Song, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao, bài bản của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự nỗ lực cao độ của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nên kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,32%, cao hơn 7,5% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. An sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững. Cuộc bầu cử ĐBQHvà đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công, đảm bảo an toàn và đúng luật.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Biện khẳng định phải tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hệ thống chính trị tại địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021; tăng cường các giải pháp trong thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang mô hình kinh tế cao. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Quan tâm chỉ đạo xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chỉ đạo rà soát các vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đất đai đông người, phức tạp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

Thanh Tuyên