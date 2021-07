Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (10-7-1930 -- 10-7-2021)

Thiệu Hóa đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh

Tiếp nối truyền thống cách mạng 91 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thiệu Hóa với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá của tỉnh, xứng đáng với sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Một góc thị trấn Thiệu Hóa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa)

Thiệu Hóa - một trong những “cái nôi” của người Việt cổ, vùng đất sinh dưỡng nhiều anh hùng hào kiệt và các bậc khai quốc công thần đã được lưu danh sử sách; nơi có truyền thống văn hóa đặc sắc, truyền thống chống giặc ngoại xâm kiên cường. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Hóa đã chung sức, đồng lòng, dũng cảm trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cần cù sáng tạo trong lao động để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, trù phú. Đây là những phẩm chất “nội sinh” dệt nên những giá trị quý báu, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thiệu Hóa phát huy trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước cảnh đất nước chìm đắm trong đêm trường nô lệ, Nhân dân chịu bao cảnh áp bức lầm than dưới gót giầy thực dân phong kiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Thiệu Hóa đã anh dũng đứng lên đấu tranh tìm con đường cứu nước, cứu nhà. Ngày 10-7-1930, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chủ trì hội nghị của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp - đại diện Xứ ủy Bắc kỳ, Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (nay là Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương). Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm bí thư chi bộ. Đây là một trong 3 chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, làm nền tảng cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-7-1930.

Sau khi ra đời, với chủ trương đúng đắn, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thiệu Hóa đã tích cực phát triển đảng viên và mở rộng phạm vi hoạt động. Đến cuối năm 1930, từ 4 đảng viên ban đầu, Chi bộ Thiệu Hóa đã có 11 đảng viên, chia làm 2 tổ, tổ tổng Xuân Lai (nay gồm các xã Thiệu Toán, Thiệu Minh, Thiệu Chính, Thiệu Tâm) và tổ tổng Phù Chẩn (nay gồm các xã Thiệu Tiến, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc). Ngày 28-3-1934, Chi bộ Yên Lộ (Thiệu Vũ) được thành lập gồm 7 đảng viên do đồng chí Lê Chủ, Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp làm Bí thư. Đồng thời với Yên Lộ, cuối tháng 3-1934 chi bộ ghép Ngô Xá Thượng - Ngô Xá Hạ, Mao Xá - Cựu Thôn được thành lập và đến năm 1935 được tách thành 3 chi bộ Ngô Xá Thượng (Thiệu Minh), Ngô Xá Hạ (Thiệu Minh), Mao Xá - Cựu Thôn (Thiệu Toán). Đầu tháng 6-1938, chi bộ ghép Phong Cốc - Thuần Hậu - Xá Lê - Ngọc Trung được thành lập. Cuối tháng 6-1938 Chi bộ Long Linh Ngoại được thành lập.

Để thống nhất phong trào cách mạng của địa phương, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 20-4-1939, tại làng Yên Lộ, diễn ra hội nghị đại biểu Đảng bộ phủ Thiệu Hóa, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phủ gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn Quế, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Văn Đài, do đồng chí Hoàng Văn Quế làm bí thư. Đây là sự kiện thành lập đảng bộ cấp phủ, huyện đầu tiên trên địa bàn Thanh Hóa, đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc của phong trào cách mạng Thiệu Hóa.

Trong suốt thời kỳ 1930-1945, Thiệu Hóa là một trong những trung tâm cách mạng của tỉnh, một địa chỉ đỏ tin cậy được các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy Trung Kỳ, Bắc Kỳ, các nhà hoạt động cách mạng tiền bối của tỉnh đặt cơ sở hoạt động để chỉ đạo cách mạng toàn tỉnh. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) Thiệu Hóa là hậu phương trực tiếp của chiến trường Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ, là nơi in, giấu tài liệu, kho hậu cần, nơi tập kết của các đoàn quân chủ lực. Thiệu Hóa đã huy động hàng ngàn con em đi bộ đội, dân công. Đã có 1.117 người thoát ly, 7.277 bộ đội chủ lực, 303 bộ đội địa phương, 3.123 dân quân du kích và 4.261 tự vệ chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiệu Hóa là nơi luyện quân, an dưỡng của các đơn vị quân chủ lực và nơi đóng chân của các cơ quan cấp tỉnh: Từ năm 1967 đến 1973, Tỉnh ủy làm việc tại Thiệu Viên, Ủy ban Hành chính tỉnh làm việc tại xã Thiệu Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc tại xã Thiệu Châu. Thiệu Hóa cũng là nơi đón tiếp nuôi dưỡng hàng ngàn con em Quảng Bình, Vĩnh Linh. Toàn huyện đã có 18.176 thanh niên lên đường nhập ngũ, 7.500 thanh niên xung phong, 5.160 dân công hỏa tuyến và hàng vạn người trên trận địa trực chiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hàng ngàn chiến sĩ là con em Thiệu Hóa hy sinh tuổi xuân, trên khắp các chiến trường.

Ghi nhận những thành tích trong công cuộc giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa; 11 xã, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; xã Thiệu Đô (cũ) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; toàn huyện có 2 Anh hùng Lao động, 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 265 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 241 cán bộ lão thành cách mạng, 106 cán bộ tiền khởi nghĩa; cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác cho các tập thể, cá nhân.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu mới, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 177-CP ngày 5-7-1977 giải thể huyện Thiệu Hóa, chia tách, sáp nhập vào huyện Yên Định và huyện Đông Sơn thành 2 huyện mới là Thiệu Yên, Đông Thiệu.

Sau gần 20 năm, thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 18-11-1996 của Chính phủ, huyện Thiệu Hóa được tái lập, thời điểm đó huyện có 31 xã. Đến ngày 1-7-2012, ba xã Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Thiệu Dương chuyển về TP Thanh Hóa theo Nghị quyết 05/NQ-CP, ngày 29-2-2012 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Thanh Hóa.

Hiện nay, huyện có diện tích tự nhiên 15.991,74 ha và 25 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 24 xã, 1 thị trấn) với dân số 162.071 người. Đảng bộ huyện có 8.460 đảng viên ở 49 tổ chức cơ sở đảng, 330 chi bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình 35 năm đổi mới, Thiệu Hóa đã giành được nhiều kết quả rất phấn khởi, tự hào. Trong những nhiệm kỳ gần đây, huyện Thiệu Hóa đã có những bước phát triển mới, nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 13,72%, cao hơn 0,72% so với giai đoạn 2011–2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,5 triệu đồng, tăng 6,5% so với mục tiêu đại hội, gấp 1,85 lần năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi toàn diện, đến hết năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết đã đề ra với tinh thần thực hiện có hiệu quả nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu. Để thực hiện được các chủ trương lớn mà nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng và cụ thể hóa 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét và là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; trên địa bàn huyện có ca dương tính với SARS-CoV-2 (BN 5046) đã ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cũng như khả năng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Song, với sự nỗ lực, vượt khó vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,32%, là mức tăng trưởng đáng phấn khởi trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh tác động, 100% xã và 96 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; cấp huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021. Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,75%; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật, củng cố lòng tin trong Nhân dân, ổn định tình hình cơ sở; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Với truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng, cùng những tiềm năng, lợi thế vốn có đã được bồi đắp đang hội tụ đầy đủ các yếu tố tạo tiền đề vững chắc để trong thời gian tới huyện Thiệu Hóa có những đột phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp nối truyền thống cách mạng 91 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thiệu Hóa với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá của tỉnh, xứng đáng với sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện; với phương hướng chung xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo sự đột phá trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 đứng trong tốp đầu của tỉnh.

Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện