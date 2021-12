Thị xã Nghi Sơn có 25/29 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Sáng 22-12, HĐND thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2022 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 18,87%, có 25/29 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND thị xã quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 79.435 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 32.320 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.963,3 tỷ đồng, tăng 76,4% dự toán tỉnh giao, tăng 9,7% dự toán HĐND thị xã, bằng 95% so cùng kỳ, trong đó thu trên địa bàn được 796,8 tỷ đồng, đạt 69,5% so dự toán HĐND thị xã giao, tăng 69,5% so dự toán tỉnh giao, tăng 25,4% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.613 triệu USD, gấp 2,05 lần% so cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm lọc hóa dầu, thép, dăm gỗ... giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.069 tỷ đồng, thành lập mới 180 doanh nghiệp, tăng 20% KH tỉnh giao, đạt 100% KH HĐND thị xã giao.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong năm đã ký cam kết GPMB tại 68 dự án với diện tích là 379,10ha, ban hành quyết định thu hồi đất cho 4.862 hộ gia đình, cá nhân; trình phê duyệt PABT 828,62 tỷ/5.798 lượt hộ, đã phê duyệt PABT là 685,17 tỷ/5.343 lượt hộ; hoàn thành chi trả đạt 589,17 tỷ/4.130 lượt hộ; đo đạc, kiểm kê 455,38ha/98 dự án; lập phương án bồi thường 443,37 ha/93 dự án, bàn giao mặt bằng (ước cả năm) đạt 429,79 ha tại 99/101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch, tăng 056% so với cùng kỳ.

Năm 2021 công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ của Thị ủy, UBND thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên toàn thị xã, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Số kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã là 11,5 tỷ đồng.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác PCD COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2022 thị xã Nghi Sơn đã đề ra một số chỉ tiêu cho phát triển kinh tế - xã hội đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19 % trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 45.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm, sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn trở lên; thành lập mới 180 doanh nghiệp; giá trị sản phẩm trên 1,0 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu đồng...

Để đạt được mục tiêu đề ra, thị xã Nghi Sơn tiếp tục vừa thực hiện mục tiêu kép vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác GPMB để thu hút đầu tư tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Kỳ họp, HĐND thị xã cũng sẽ xem xét quyết định các vấn đề phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23-12-2021.

Sỹ Thành