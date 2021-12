Thị xã Bỉm Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Ngày 22-12, HĐND thị xã Bỉm Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ ba đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021, bàn và quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND thị xã Bỉm Sơn

Theo đó, năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục duy trì, phát triển ổn định và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ (CK). Một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt trên 29.511 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch tăng 15,9% so CK. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 18,4% so CK; thương mại - dịch vụ tăng 9,7%; nông - lâm - thủy sản tăng 3,4% so CK.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng/năm; thành lập mới 110 doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 363 tỷ đồng, tăng 34% so CK. Lĩnh vực đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo. Các dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên. Ngành giáo dục không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Nhiều kỹ thuật cao được đưa vào phục vụ trong khám, điều trị bệnh. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đã hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bảo đảm kịp thời, đầy đủ. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022, thị xã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 73,6 triệu/người/năm; thu ngân sách nhà nước 620 tỷ đồng; thành lập mới 110 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 91,1%tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,2%.

Tại kỳ họp các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình liên quan và thông qua các Nghị quyết.

Hà Nghĩa