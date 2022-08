Thị trấn Thiệu Hóa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022"

Sáng 16-8, thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền thị trấn Thiệu Hóa triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương, như: “Phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Thị trấn đã xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, được quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Tiêu biểu như: mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”; “Xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”; lắp đặt 82 mắt camera an ninh; thành lập 14 tổ dân phố, tổ an ninh xã hội.

Các tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh xã hội và Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa đã cung cấp cho Công an nhiều tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT ở địa bàn, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ nhiều vụ việc; đồng thời tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại ngày hội.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư, các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Các cá nhân được nhận quà của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân thị trấn có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, trao 5 suất quà cho 5 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân và trao 5 suất quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thanh Mai