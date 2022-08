Thành ủy TP Thanh Hóa học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai kết luận, nghị quyết của Trung ương

Sáng 12-8, Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa quán triệt, triển khai Kết luận số 21 và Nghị quyết số 12.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng Công an TP Thanh Hóa dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an cần nắm vững những quan điểm, mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng ủy Công an thành phố phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh - trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh - trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ngành Công an cần tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh - trật tự với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch thực hiện kết luận, nghị quyết trên của UBND thành phố.

Tố Phương