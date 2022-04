Thanh niên trẻ khởi nghiệp với mô hình trang trại tổng hợp

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Nguyễn Danh Hoàng, xã Mậu Lâm (Như Thanh) đã lựa chọn khởi nghiệp từ mô hình trang trại tổng hợp. Những sản phẩm của anh làm ra đến đâu, đều được tiêu thụ hết đến đó. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh Hoàng thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Danh Hoàng, xã Mậu Lâm (Như Thanh) mở rộng diện tích trồng mít Thái cho hiệu quả kinh tế và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi xứ Thanh, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Danh Hoàng đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm cho một cửa hàng sửa chữa máy tính với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, ở một thành phố lớn, mức thu nhập này đã không đủ để anh chi phí cho cả gia đình. Năm 2015, anh Hoàng quyết định trở về quê hương khởi nghiệp. Ban đầu, anh chỉ trồng trọt, chăn nuôi gà, vịt. Song, do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại gặp thiên tai, dịch bệnh, việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình anh đã không đạt được hiệu quả. Không nản chí, anh Hoàng đã tìm hiểu, tham quan và học hỏi các mô hình phát triển kinh tế mới quanh vùng; đồng thời trau dồi thêm các kiến thức thông qua các kênh truyền thông. Năm 2017, anh Hoàng mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Như Thanh 100 triệu đồng để thực hiện mô hình trang trại tổng hợp chuyên trồng trọt và chăn nuôi an toàn. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình, anh Hoàng đã thầu 8 ha đất, trong đó sử dụng 2 ha để xây dựng chuồng nuôi lợn, gà, nuôi ong lấy mật; một số diện tích anh kết hợp trồng rừng kinh tế. Đối với 2 ha chăn nuôi, anh Hoàng thuê nhân công lắp đặt chuồng nuôi gà an toàn, xung quanh được bao bằng thép lưới và luôn thoáng mát, khép kín, ánh sáng và độ ẩm được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của gà. Trong quá trình nuôi gà, anh Hoàng luôn tuân thủ các kỹ thuật chăn nuôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại để hạn chế phát sinh dịch bệnh, theo dõi và ghi chép lại quá trình sinh trưởng của gà. Nhờ đó, lứa gà đầu tiên với 1.000 con đều phát triển tốt. Đối với trồng trọt, anh Hoàng tập trung trồng các loại cây như thanh long, bưởi, rau sạch. Để cây phát triển tốt, anh Hoàng luôn chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới nên các loại cây trồng đều sinh trưởng tốt, đảm bảo chất lượng thực phẩm. Nhờ kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, đến nay, trang trại của anh Hoàng đã được mở rộng với hàng nghìn con gà trống và gà ri; mỗi năm xuất bán 10.000 gà thịt với giá bán 90.000 đồng/kg. Cùng với đó, trang trại của anh Hoàng cũng phát triển thêm 200 con lợn nái; trồng 50 gốc bưởi và 150 trụ cây thanh long, 6 ha cây keo. Các sản phẩm từ trang trại của anh được tiêu thụ trên các thị trường trong và ngoài tỉnh như Nghệ An và Hà Nội. Hiện thu nhập của gia đình anh đạt khoảng 400 - 500 triệu/năm và tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Danh Hoàng còn rất năng động trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương. Anh luôn cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, dọn vệ sinh môi trường, luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp. Năm 2018, anh Hoàng đã thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp xã Mậu Lâm với 17 thành viên là thanh niên địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ nhau chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, anh Nguyễn Danh Hoàng, cho biết: “Dự kiến, mình sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, chăn nuôi thêm gà an toàn, mở rộng diện tích, trồng thêm nhiều loại cây ăn quả. Đồng thời, đẩy mạnh vận động đoàn viên, thanh niên cùng giúp nhau trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới”.

Anh Nguyễn Danh Hoàng được Huyện đoàn Như Thanh, đoàn xã Mậu Lâm tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2019-2020. Đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn Như Thanh, Trần Tiến Hưng đánh giá: “Mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Danh Hoàng cũng là một trong các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu, đạt hiệu quả kinh tế cao và được nhiều thanh niên khác tham quan, học tập tại địa phương”.

