Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 21-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa (22-12-1992 - 22-12-2022).

Toàn cảnh hội nghí.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa sẽ tổ chức tại khách sạn FLC Samson Golf&Resort, TP Sầm Sơn trong thời gian 3 ngày, từ 24 đến 26-3-2022. Quy mô tổ chức cấp vùng, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức quốc tế của Hàn Quốc tại Việt Nam và 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Sự kiện gồm các hoạt động chính: Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững; hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022; gặp gỡ, kết nối giữa đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị; tham quan Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng; tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc; giới thiệu, quảng bá nét đẹp và tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của Thanh Hóa tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa cung cấp thêm thông tin về những kết quả nổi bật trong mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với Hàn Quốc những năm gần đây; quy trình tác nghiệp của phóng viên tại sự kiện quan trọng này và đề xuất một số giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong công tác tuyên truyền.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu sắc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với thành phố Seongnam (Hàn Quốc) từ năm 2013 và hai bên đang chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm hợp tác kết nghĩa. Về đầu tư, Hàn Quốc là nhà đầu tư có số dự án đầu tư trực tiếp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 37 dự án trong tổng số 140 dự án từ 20 quốc gia trên thế giới, chiếm 26,5% số dự án; tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch, viện trợ, giao lưu Nhân dân, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các đối tác Hàn Quốc cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp của các đối tác Hàn Quốc đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt để nghiên cứu, triển khai các hoạt động hiệu quả, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc.

Trong số khoảng 50 hoạt động liên quan do các địa phương, cơ quan dự kiến tổ chức trong năm 2022 để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thanh Hóa được Bộ Ngoại giao đánh giá là hoạt động tiêu biểu, điển hình. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, trong đó có hai sự kiện chính là: Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc và UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì và hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc do Đại sứ quán Hàn Quốc và UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn bên lề hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài về sự kiện quan trọng này.

Thông qua chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về những hình ảnh, nét đẹp của vùng đất, con người xứ Thanh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Đồng chí đề nghị các ban, sở, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về kinh tế - xã hội, các hoạt động kỷ niệm, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội phát triển của tỉnh nhà với các cơ quan thông tấn, báo chí để góp phần tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm, qua đó làm đậm nét hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Tố Phương