Thanh Hóa hỗ trợ Nghệ An 1 tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn số 880-CV/VPTU, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Nghệ An.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 107/TTr-MTTQ-BTT ngày 22-6-2021; nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động, quản lý.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên đến tỉnh Nghệ An; đồng thời có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (đồng kính gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) để thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An./.

PV