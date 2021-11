Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính

Ngày 29-10-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Định Công (Yên Định).

Mục tiêu của việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Xây dựng công cụ đánh giá để xác định Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Đồng thời, hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các sở, ngành, địa phương.

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ngành cấp tỉnh gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp xã gồm 7 nội dung với 34 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần.

Việc xếp hạng Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được tính trên cơ sở tổng điểm của các tiêu chí theo nhóm thứ tự từ đơn vị có điểm cao đến đơn vị có điểm thấp so với số điểm tối đa và được xếp hạng như sau: Đạt từ 90% số điểm trở lên so với số điểm tối đa: Xếp loại xuất sắc. Đạt từ 80% đến dưới 90% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại tốt. Đạt từ 70% đến dưới 80% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại khá. Đạt từ 50% đến dưới 70% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại trung bình. Đạt dưới 50% số điểm so với số điểm tối đa: Xếp loại yếu.

Trên cơ sở đánh giá của các thành viên Tổ thẩm định, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo, thực hiện công bố Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. UBND cấp huyện thực hiện đánh giá, công bố Chỉ số CCHC hàng năm của UBND cấp xã.

Xem chi tiết tại đây.

Việt Linh