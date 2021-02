Thăng cấp bậc hàm trước niên hạn; tổ chức truy điệu và an táng đồng chí Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi

Sáng 8-2-2021, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá; tổ chức truy điệu và an táng đồng chí Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.

Lễ truy điệụ đồng chí Vi Văn Luân.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Trước sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân, chiều ngày 7-2-2021 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Vi Văn Luân. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao Quyết định này cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân.

Đúng 9 giờ ngày 8-2, Lễ truy điệu và Lễ an táng Trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức trọng thể tại gia đình ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, phong tục tập quán địa phương.

Trung tá Vi Văn Luân sinh ngày 19-11-1981 là người con của dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp CSND, đồng chí được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9-2020, đồng chí được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính qui đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an. Ở cương vị công tác nào, đồng chí Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.. Đồng chí đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Sự hy sinh của Trung tá Vi Văn Luân là mất mát vô cùng to lớn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng; tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trước vong linh người đồng đội, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa nguyện noi gương Trung tá Vi Văn Luân, dũng cảm chiến đấu ngăn chặn cái chết trắng.

Gia đình Trung tá Vi Văn Luân đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên của lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBDN tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Thái Thanh