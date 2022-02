Tết Nguyên đán Nhâm Dần được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Chiều 5-2, (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần), dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày báo cáo tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm và tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đảm bảo cho quân và dân trong tỉnh đón tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước tết diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, chất lượng đảm bảo, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao vui xuân, đón tết diễn ra phong phú, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vùng bị thiên tai. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và tương lai tương sáng của quê hương, đất nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đồng tình với đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các ý kiến nêu rõ, để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng như các cấp, các ngành đã quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 một cách nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được đón tết với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kiểm soát. An toàn giao thông được đảm bảo; ngành điện, ngành nước đã chủ động triển khai thực hiện phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân. Công tác văn hóa - xã hội được thực hiện phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. An ninh - trật tự trên địa bàn được ổn định tạo điều kiện cho Nhân dân đón tết.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được và nêu những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để Nhân dân đón tết. Đồng thời nhấn mạnh: Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Trong khí thế phấn khởi của mùa xuân mới đang diễn ra trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2002 đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thể hiện rõ nhất là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy MTTQ tỉnh và toàn hệ thống chính trị ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, sáng tạo để nhân dân đón tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trước, trong và sau tết diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cơ bản ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, vui tết, đón xuân diễn ra phong phú, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, vùng bị thiên tai; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả. Chính vì vậy, người dân đón tết trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo cho Nhân Dân đón tết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Sự đoàn kết trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh từ đó lan tỏa đến các cấp, các ngành. Đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, nêu cao sự đồng sức, đồng tâm, đồng lòng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công tác triển khai của cấp ủy, chính quyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và từ sớm, từ xa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp đến những nơi xa xôi nhất, khó khăn, gian khổ nhất để chia sẻ, chăm lo cho đồng bào được đón tết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để người dân được đón tết.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ngay sau Tết Nhâm Dần, các cấp, các ngành, các địa phương phải bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, không ăn tết kéo dài.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là thực hiện thắng lợi chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, phấn đấu trong quý 1 phải tiêm bằng hết mũi 2, hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi tăng cường thứ 3 cho các đối tượng theo quy định của ngành Y tế.

Làm tốt việc xét nghiệm tầm soát, tập trung vào những địa bàn, khu vực, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là dịp từ nay đến ngày tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tuân thủ nghiêm túc 5K, gắn với nâng cao ý thức của người dân. Cùng với đó chỉ đạo thu hoạch vụ đông, triển khai sản xuất vụ chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chuẩn bị tốt cho tết trồng cây.

Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, kiểm soát thị trường hàng hóa, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa du lịch trong trạng thái bình thường khi đã đạt độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ đầu xuân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn. Chủ động làm tốt công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị chu đáo để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Nghiên cứu tổ chức lễ tôn vinh các thầy thuốc có nhiều cống hiến cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Chủ động đấu mối, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Trung ương để được thụ hưởng chính sách từ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 của Chính phủ. Chuẩn bị và tổ chức thực hiện thật tốt chương trình công tác năm 2022 của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát duy trì nề nếp kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2022 là rất lớn nên cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để giành thắng lợi cao hơn, to lớn hơn, toàn diện hơn.

Minh Hiếu