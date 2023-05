Tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Ngày 25-4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023 với nhiều kết quả nổi bật như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, sản lượng thủy sản tăng 7,1% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,34% so với cùng kỳ, 19/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%; tổng lượt khách du lịch tăng 9,9%, tổng thu du lịch tăng 12,6% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa tăng 20,4%, vận chuyển hành khách tăng 51,6%, doanh thu vận tải tăng 40,3%.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023.

Các chỉ số về cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh đạt kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số PAPI đứng thứ 3 cả nước, chỉ số SIPAS đứng thứ 5, chỉ số PAR INDEX đứng thứ 10. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Các hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp đã phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện...; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 cũng như cả năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường tực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 4-2023 tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực có chiều hướng tăng trở lại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong tháng 4-2023, chúng ta đã chuyển trọng tâm, nỗ lực tối đa cho việc tháo gỡ “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã đưa ra những quyết định táo bạo, mạnh mẽ, phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng phân tích, nêu bật nhưng hạn chế, yếu kém liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất của một số sở, ngành chưa cao; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn diễn ra... và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục sớm.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư thấp dưới 5%; phê bình các đơn vị có tiến độ giải phóng mặt bằng thấp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023 đã đề ra trong báo cáo như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác.

Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 theo kế hoạch; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Cùng với nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ và yêu cầu ngành chức năng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện trong tháng 5 như: Tổ chức hội nghị bàn sâu về nhiệm vụ cải cách hành chính và các chỉ số cải cách hành chính; hội nghị giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; hội nghị phòng, chống lụt bão...; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số. Triển khai quyết liệt, hiệu quả hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài cụ thể đối với hoạt động này. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu ngân sách Nhà nước...

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả quản lý, sử dụng biên chế từ năm 2015 đến năm 2023 và kế hoạch quản lý biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; Dự thảo Đề án “Thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường báo cáo tóm tắt Đề án “Thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa”.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo; kế hoạch quản lý biên chế khối chính quyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 và giao Sở Nội vụ - đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với ngành chức năng hoàn thiện báo cáo, kế hoạch theo phương án đã được thống nhất tại phiên họp, trình ký theo quy định.

Đối với Dự thảo Đề án “Thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đơn vị chủ trì soạn thảo đề án tham khảo, xin ý kiến góp ý từ phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng để bổ sung hoàn thiện lại nội dung đề án theo yêu cầu.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Kế hoạch phát triển bóng đá tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 5569/QĐ-UBND, ngày 29-12-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y và Bệnh viện Đại học Y tại Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc