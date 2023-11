Tập huấn công tác cảnh sát khu vực năm 2023

Sáng 13/11, tại thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức khai giảng 2 lớp tập huấn công tác cảnh sát khu vực năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn có 592 học viên là sĩ quan, hạ sĩ quan quản lý địa bàn kiêm nhiệm thực hiện công tác cảnh sát khu vực; cán bộ, chiến sĩ là cảnh sát khu vực ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày tập huấn, các học viên sẽ được các báo cáo viên của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát khu vực; những điểm mới trong Thông tư 25 ngày 19/5/2022 của Bộ Công an quy định về công tác cảnh sát khu vực.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt đầy đủ những nhóm nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn công tác hàng ngày của lực lượng công an cơ sở, trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân; làm tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giảm áp lực công việc cho cơ quan công an cấp trên, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng lớp tập huấn thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, Đại tá Lê Ngọc Anh và Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp tập huấn là nhiệm vụ rất quan trọng để hệ thống lại các văn bản, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp một cách bài bản, chuyên sâu liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát khu vực, để các đồng chí có thể áp dụng vào thực tiễn công tác ở từng địa bàn.

Các đồng chí yêu cầu, trong quá trình tập huấn các báo cáo viên và học viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, truyền đạt và tiếp thu các nội dung, kiến thức đạt chất lượng, yêu cầu cao nhất. Ban quản lý lớp học quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, đúng điều lệnh để quá trình tập huấn đạt chất lượng cao nhất. Sau khi tập huấn cần phải tổng kết, rút kinh nghiệm, nhanh chóng áp dụng, triển khai ngay vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, khoa học.

Đình Hợp - Sơn Hà (CTV)