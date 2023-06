Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc

Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh : Minh Hiếu

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ!

Thưa các vị đại biểu! Thưa các bác, các anh, các chị thân mến!

Được hình thành và hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công!”.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, chan hòa tình đoàn kết; tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Đây là việc làm rất cần thiết và mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả sau 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội trong thời gian tới, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị quan trọng này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu về dự hội nghị, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1-8-2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc“; trong 20 năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động, như: Tuyên truyền về lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận ở khu dân cư; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay trong phát huy vai trò tự quản của Nhân dân ở cộng đồng và phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động... góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời thúc đẩy công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong toàn xã hội, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; nhiều khu dân cư đã tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí đầm ấm, vui vẻ, phấn khởi, qua đó gắn kết cộng đồng, thắt chặt “Tình làng nghĩa xóm”.

Từ việc tổ chức tốt Ngày hội, đã thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng thông qua việc xây dựng các mô hình tự quản, câu lạc bộ thể thao, các đội văn nghệ quần chúng, các mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, khu dân cư vệ sinh an toàn thực phẩm, khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) hàng năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc, không thể thiếu đối với mỗi khu dân cư, góp phần mang lại giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như trong báo cáo, cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, đáng chú ý là: Chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa các khu dân cư; nhiều nơi mới thực hiện tốt phần lễ, chưa chú trọng phần hội, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang bản sắc của địa phương. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của Ngày hội có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; chưa phát huy hết tiềm năng của người dân và cộng đồng dân cư trong tổ chức và tham gia Ngày hội. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả...

Với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua hội nghị lần này, tôi đề nghị mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phải thấy được những việc chúng ta đã làm tốt và nhận thức đúng những tồn tại, hạn chế để cùng trăn trở, tìm biện pháp khắc phục, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư trong toàn tỉnh, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Trong suốt cuộc đời cũng như cả tiến trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đại đoàn kết là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn, thành bại của cách mạng. Người từng khẳng định: “Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...”. Thực hiện nhất quán phương châm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;… Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển… Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cùng với việc quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã được nêu trong Báo cáo, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền cần thống nhất quan điểm: Xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách và các hình thức tổ chức để Nhân dân được phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho quê hương, đất nước...

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; về nội dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, gắn với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các khu dân cư nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức Ngày hội. Thông qua Ngày hội khơi dậy trong Nhân dân tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến...

Thứ ba, với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của quê hương, đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, trong đó xác định tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội là nhiệm vụ then chốt; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên.

Thứ tư, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân được tổ chức tại mỗi cộng đồng dân cư, do vậy, Ngày hội chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi có sự tham gia của đông đảo tầng lớp Nhân dân sinh sống tại cộng đồng. Muốn vậy, cần phải đổi mới tư duy trong tổ chức Ngày hội, phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Chú trọng hình thức tổ chức liên khu dân cư, tổ chức tập trung trên địa bàn toàn xã, nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư. Từng bước giảm thiểu thời gian tổ chức phần lễ, đưa nội dung của phần lễ trong thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua triển lãm không gian ảnh, hội thi văn hóa, văn nghệ,... Dành thời gian để tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các mô hình tự quản tại cộng đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, các hoạt động văn hóa cộng đồng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Khuyến khích tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” phù hợp với điều kiện khu dân cư.

Thứ năm, rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở các cộng đồng dân cư; thường xuyên trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể kiến thức liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân, về yêu cầu không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển đất nước thời kỳ hội nhập... Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác Mặt trận trong tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư; làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá, kịp thời rút những kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức Ngày hội.

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; cùng với tinh thần đổi mới, quyết tâm tại Hội nghị hôm nay, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Với tình cảm chân thành và quý trọng, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo, các bác, các anh, các chị, cùng toàn thể các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!