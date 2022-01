Tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Văn phòng Tỉnh uỷ Thah Hoá vừa ban hành công văn số 2069-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Sở Y tế; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã thành phố, nêu rõ: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân, tỉnh ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 và tỷ lệ người nhiễm bị tử vong thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, gần đây, số ca bệnh mới và số bệnh nhân trở nặng có xu hướng tăng (chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao là: người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19...).

Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước và cả Tỉnh đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu:

1. Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo:

- Quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn; rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021; trong đó làm rõ tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ (nếu có) đối với từng người, gửi về Sở Y tế trước ngày 15/01/2022 để tổng hợp, theo dõi, quản lý theo quy định.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 04-CĐ/TU ngày 22/12/2021 và Công văn số 512-CV/TU ngày 31/12/2021; tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” thuộc nhóm nguy cơ cao để thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để sót đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được.

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ cao; tăng cường xét nghiệm tầm soát đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao, nếu phát hiện mắc COVID-19 phải khẩn trương thực hiện cách ly, xử lý và điều trị ngay theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế; kịp thời chuyển tuyến lên Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 của tỉnh (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa) để chăm sóc, điều trị tích cực đối với trường hợp bệnh nhân chuyển nặng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Sở Y tế cung cấp, phân bổ kịp thời, đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tiêm chủng theo đúng tiến độ; hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao; kịp thời cập nhật, hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị, thuốc, oxy... phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 bảo đảm kịp thời, đúng quy định và phải có cơ số dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu.

- Khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/01/2022.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham vấn, lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp và bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn; tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.