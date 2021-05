Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn gửi Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện Ngọc Lặc huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ: Đợt dịch lần thứ 4 này có diễn biến phức tạp hơn các đợt dịch trước với sự xuất hiện cùng lúc nhiều ổ dịch, có nhiều nguồn lây nhiễm và do chủng vi rút mới có đặc điểm mạnh hơn, lây nhanh hơn. Nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng là rất cao và luôn thường trực nếu cả hệ thống chính trị, người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Thực hiện Công văn số 534-CV/BTGTW, ngày 13-5-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID -19, nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình, khống chế, không để dịch lây lan trên diện rộng và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, đặc biệt là quan điểm “Phòng” là cơ bản, lâu dài, quyết định, “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng và hoang mang, dao động, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến hoạt động kinh tế - xã hội và tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép”.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành chủ động có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, đặc biệt là chấn chỉnh hoạt động ở các khu cách ly tập trung, thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe khi cách ly tại gia đình, nơi cư trú; siết chặt quản lý xuất nhập cảnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là nơi thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch...

Tập trung bảo đảm các yêu cầu an ninh, an tooàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe Nhân dân, trong đó có việc bảo đảm cho năm học 2020-2021 được kết thúc an toàn; chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh để bảo đảm bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và đạt kết quả cao nhất; đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch trên địa bàn, tập trung cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và ngành Y tế tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch bệnh với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, kêu gọi nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu “5K”, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như Bluezone, NCOVI, thực hiện khai báo điện tử, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh.

Tô Hà