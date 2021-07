Tăng cường kiểm soát người đi và đến tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn hoả tốc số 3122/CB-BCĐ gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn và các huyện Như Xuân, Như Thanh về việc tăng cường kiểm soát người đi và đến tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch, ngày 27-7-2021, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 tại huyện Quỳnh Lưu; đây là các ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế, chưa xác định rõ nguồn lây, là nguy cơ rất cao có thể xâm nhập và lây lan vào tỉnh ta, nhất là tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan COVID-19 vào tỉnh Thanh Hóa; Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Nghi Sơn, các huyện Như Xuân, Như Thanh và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm dịch tại các địa bàn giáp với tỉnh Nghệ An, kiểm tra, giám sát chặt chẽ những người từ tỉnh Nghệ An vào Thanh Hóa và ngược lại, đảm bảo tất cả những người thường trú ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào tỉnh Thanh Hóa phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, đồng thời phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định.

2. Yêu cầu tất cả những người thường trú ở tỉnh Nghệ An đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải lưu trú và làm việc tại chỗ, không đi lại giữa hai tỉnh trong giai đoạn này.

3. Triển khai thực hiện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo công văn số 10965/UBND-VX ngày 27-7-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; trong đó cần yêu cầu tất cả những người lao động phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi đến nơi làm việc, kịp thời phát hiện, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ để có biện pháp xử lý phù hợp.

4. Yêu cầu tất cả những người ở tỉnh Thanh Hóa đi đến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khi quay trở về phải khai báo y tế bắt buộc và thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà tối thiểu 21 ngày, tiếp tục theo dõi y tế, hạn chế tiếp xúc thêm 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã xem xét quyết định việc cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung đối với từng trường hợp cụ thể, phù hợp với đặc điểm công tác phòng chống dịch tại địa phương.

5. Từ ngày 27-7-2021, ngoại trừ các trường hợp làm nhiệm vụ quan trọng (có xác nhận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh), vận chuyển cấp cứu, hàng hóa, nguyên vật liệu thiết yếu…; hạn chế tối đa người và phương tiện đi lại giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19.

Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.

Tô Hà