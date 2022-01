Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Sáng 26-1, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo về tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, quán triệt Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07 và Công văn số 509; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các huyện, thị, thành ủy đã ban hành chỉ thị, công văn, kế hoạch tổ chức cho Nhân dân đón Tết; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, chào mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, công nhân lao động tại địa phương, doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa trên địa bàn tỉnh; thăm các chức sắc tôn giáo, nhà giáo, thầy thuốc, văn nghệ sỹ tiêu biểu; tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch vụ đông và triển khai sản xuất vụ chiêm Xuân; đến ngày 23-1-2022 tổng diện tích cây trồng vụ đông đã thu hoạch là 40.330,6 ha, bằng 88,4% diện tích gieo trồng; diện tích lúa đông xuân đã cấy là 42.195,2 ha. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong dịp tết, nhất là các doanh nghiệp sản xuất da giày, may mặc xuất khẩu để bảo đảm tiến độ giao các đơn hàng.

Việc chăm lo tết cho Nhân dân, nhất là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Toàn tỉnh đã chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên tháng 1 và tháng 2-2022 cho 184.600 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 200 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch. Đến ngày 25-1-2022 đã có 94.120 người có công được tặng quà theo chế độ, chính sách của Nhà nước (tặng bằng tiền mặt) với tổng kinh phí 56,84 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch; dự kiến hoàn thành việc tặng quà cho các đối tượng trong ngày 26-1-2022 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu). Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đã bố trí 51,1 tỷ đồng để tặng 101.205 suất quà và 30.005 kg gạo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách, các cấp, các ngành trong tỉnh đã huy động từ nguồn xã hội hóa 379.319 suất quà, tổng trị giá 240,5 tỷ đồng (tăng 72 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán 2021) tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

Đến nay đã có 40.100 lao động trở về từ các tỉnh, thành phố được tạo việc làm, chiếm 94,2% số lao động trở về có nhu cầu giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động cho Nhân dân vui xuân, đón tết, công tác đảm bảo an ninh - trật tự đã và đang được triển khai thực hiện tốt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đã chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị.

Hình ảnh tại điểm cầu TP Thanh Hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kiểm soát và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định; tăng cường quản lý các hoạt động tập trung đông người bảo đảm quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ trên địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh để kịp thời sàng lọc, phát hiện, bóc tách và thực hiện điều trị F0; tập trung củng cố, nâng cao khả năng thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong Nhân dân.

Hình ảnh tại điểm cầu huyện Như Xuân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về của tình về phòng, chống dịch. Nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định; chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát trên địa bàn, ưu tiên những khu vực, nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh; thực hiện tốt việc truy vết, xét nghiệm thần tốc dối với khu vực xuất hiện ca dương tính COVID-19 để trong thời gian ngắn nhất bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.

Tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người neo đơn, người không nơi nưa tựa, trẻ mồ cồi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm…

Hình ảnh tại điểm cầu huyện Yên Định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đón tết cho Nhân dân; tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường, giá cả; công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tết cho Nhân dân; công tác hỗ trợ người lao động trở về từ vùng dịch.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phần thảo luận.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới; trong đó các đại biểu quan tâm đến việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Các đại biểu cho rằng để điều trị F0 tại nhà cần phải đảm bảo các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tốt công tác vệ sinh; đồng thời kêu gọi tình nguyện viên; có quy định về việc mua sắm thuốc, các vật tư y tế; thành lập tổng đài tập chung của tỉnh để khi người dân điều trị F0 tại nhà có thể gọi, hỏi thông báo về tình hình sức khỏe…

Hình ảnh tại điểm cầu huyện Đông Sơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của các lực lượng tuyến đấu chống dịch, đã khắc phục mọi khó khăn, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng là rất lớn, trong thời gian tới, số lượng người mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưu lượng người đi lại trên địa bàn tỉnh rất lớn, các hoạt động giao thương sẽ sôi động hơn, lượng công dân từ các tỉnh, thành phố trở về gia đình thăm thân tăng cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19; mặt khác, đây cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng. Tình hình đó đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nắm bắt, sẵn sàng các phương án, giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để thực hiện thắng lợi được mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh và cả hệ thống chính trị, cùng toàn thể Nhân dân tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và Quyết định 4399/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tỉnh và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quản lý nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tự giác, tự nguyện, tích cực, tham gia công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết; thực hiện tốt trách nhiệm tiêm phòng vắc xin để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tập trung đông người nơi công cộng, theo đó người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Các địa phương phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, thống kê số lượng công dân trở về quê hương dịp Tết Nguyên đán để thực hiện quản lý, xét nghiệm và thực hiện cách ly các đối tượng có nguy cơ theo quy định; tập trung đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát các đối tượng, các địa bàn có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh và khả năng tác động lớn như: Trường học, bệnh viện, chợ, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, điểm sinh hoạt tôn giáo... sớm nhận diện nguy cơ dịch bệnh để chủ động phòng, chống.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3, mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022, mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 1 năm 2022; đặc biệt chú ý tổ chức tiệm an toàn, nhanh chóng cho những người có nguy cơ cao. Tiếp tục xác định vắc xin là yếu tố cốt lõi, chiến lược, quyết định cả trước mắt và dài hạn, là nhân tố quan trọng để chiến thắng dịch bệnh trong năm 2022. Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại các địa phương, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng.

Ngành y tế khẩn trương chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi; hướng dẫn các huyện, thị xã , thành phố về phương án, quy trình cách ly, chăm sóc và điều trị F0 không triệu chứng tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn, khu vực. Có giải pháp tăng cường, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất cho hệ thống y tế cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế cấp xã đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà.

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổ chức tốt công tác trang trí, tuyên truyền tại các điểm công cộng và công sở. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật bảo đảm thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Cùng với tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực Tết nhằm bảo đảm hoạt động được an toàn, thông suốt; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, nhất là dịch bệnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân, lao động vừa vui Xuân, đón Tết, vừa thi đua lao động, sản xuất an toàn nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra ngay từ những ngày đầu năm mới. Các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phải có kế hoạch tổ chức chu đáo hỗ trợ việc đưa đón công nhân, lao động ngoại tỉnh về quê ăn Tết an toàn và trở lại nơi làm việc đúng hạn, xét nghiệm sàng lọc, hỗ trợ, tổ chức cách ly, giám sát y tế (nếu cần) bảo đảm tuyệt đối an toàn về dịch bệnh khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, mở các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, tội phạm có tổ chức, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc và tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, xử lý các đường dây, nhóm buôn bán, tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thời gian làm việc, sử dụng xe công đi du lịch, lễ hội, đền, chùa.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào tập trung giải quyết công việc, khẩn trương ra quân sản xuất, kinh doanh, tạo khí thể thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ngay từ đầu năm.

