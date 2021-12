Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày 23-12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 289/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Đánh giá đúng thực trạng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị, địa phương; nâng cao ý thức, nhận thức, kiến thức, thái độ về phòng, chống dịch; tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, xử phạt; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương, đưa ra biện pháp kiểm soát, khống chế, không để lây lan, bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 là Omicron được phát hiện tại Nam Phi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất số ca nhiễm, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; vừa tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp Lễ Giáng sinh 2021, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ vắc xin tiến tới đạt độ bao phủ toàn dân, tạo và duy trì miễn dịch cộng đồng; tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đáp ứng đủ các điều kiện vật tư, thiết bị phòng, chống dịch cho các cơ sở y tế; tiếp cận nhanh để áp dụng các phương pháp điều trị, các loại thuốc điều trị phù hợp, hiệu quả, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 và số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh; theo dõi bám sát tình hình dịch, dự báo chính xác, để chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, hiệu quả.

Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi nói chuyện, tiếp xúc, làm việc, không tập trung đông người, khai báo y tế; tiếp tục xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân là trước hết, trên hết, tuyệt đối không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch thuộc chức năng, quyền hạn, lĩnh vực quản lý. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý; báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện..., thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thường xuyên đánh giá, khắc phục ngay các tồn tại làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường kiểm tra, phân công lực lượng giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe..., yêu cầu thường xuyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định 5K; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm soát, quản lý đối tượng có nguy cơ

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, thống kê, lập danh sách tất cả những người địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân… ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài. Chủ động giám sát, nắm bắt từ xa, từ sớm thông tin về lịch sử đi lại, tiếp xúc của những người ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài có ý định trở về địa phương. Đảm bảo 100% người trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố (kể cả người ở nước ngoài) phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các đối tượng nguy cơ cần phải cách ly y tế.

1.1. Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1

Thực hiện khai báo y tế và luôn tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

1.2. Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 2 và người tiếp xúc gần với đối tượng F2 (F3)

Tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F3) và luôn luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; đồng thời chủ động tự rà soát tiền sử tiếp xúc của mình để khai báo y tế và bổ sung thực hiện các biện pháp tương ứng.

1.3. Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và người tiếp xúc gần với đối tượng F1 (F2)

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày; kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày; thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu kể từ ngày về địa phương; thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các đối tượng F2: Cách ly tại nhà 14 ngày; thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tiếp theo kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F2); luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Đối với các trường hợp trên, cơ quan y tế địa phương ưu tiên chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 để sàng lọc đối tượng nguy cơ. Đối với các trường hợp theo quy định cách ly tại nhà nhưng không đảm bảo quy định cách ly hoặc được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

1.4. Đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1)

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) 07 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) 07 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất (bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp Realtime RT-PCR) và ngày thứ 7 (bằng phương pháp Realtime RT-PCR) kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các đối tượng F1: Thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất (bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp Realtime RT-PCR), ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (bằng phương pháp Realtime RT-PCR) kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F1); tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng; thời gian áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe tương ứng với các nhóm đối tượng thuộc diện cách ly nêu trên.

Các trường hợp cách ly tại nhà phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với các trường hợp theo quy định cách ly tại nhà nhưng không đảm bảo quy định cách ly hoặc được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

1.5. Đối với các trường hợp khác

a) Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các địa bàn có dịch

- Trường hợp công tác ở tỉnh ngoài:

+ Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương; luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

+ Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

- Trường hợp công tác ở trong tỉnh: Tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày; luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

- Đối với người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở những địa phương thuộc cấp độ 4, cấp độ 3; tùy từng trường hợp cụ thể, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nơi điều động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

b) Đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam:

Thực hiện theo Công văn số 10688/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 16/12/2021.

c) Đối với nhân viên y tế: thực hiện theo Quyết định 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021, về việc ban hành Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. d) Những đối tượng khác và khi có sự thay đổi thì thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Các trường hợp đặc biệt Bộ Y tế chưa có quy định, giao Sở Y tế căn cứ các yêu cầu chuyên môn, xem xét quyết định trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ.

đ) Đối với các trường hợp theo quy định cách ly tại nhà nhưng không đảm bảo quy định cách ly hoặc được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

2. Công tác xét nghiệm

Tăng cường xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường học, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị…; đối với các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người…) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shipper)…

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở: tăng cường tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Trường hợp phát hiện ổ dịch trên địa bàn, UBND cấp huyện căn cứ vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch; để xem xét quyết định đối tượng, phạm vi xét nghiệm đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và tiết kiệm; khuyến khích người dân tự xét nghiệm hoặc đến các cơ sở y tế xét nghiệm tầm soát COVID-19.

3. Công tác tiêm chủng vắc xin

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát đối tượng, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Thông báo số 110-TB/VPTU, ngày 08/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, Công điện số 04-CĐ/TU ngày 22/12/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 19656/UBND -VX ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân trong độ tuổi tiêm chủng tham gia tiêm chủng đầy đủ; hạn chế thấp nhất số người không tiêm chủng, người bỏ hoặc chậm mũi theo lịch tiêm. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em, tiêm mũi bổ sung, tăng cường theo hướng dẫn của ngành y tế.

4. Công tác tổ chức điều trị

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Y tế và Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chuẩn bị các điều kiện để quản lý, hướng dẫn, điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng tại nhà khi tỉnh có kế hoạch.

5. Áp dụng một số biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19

5.1. Hoạt động trong nhà

Không quá 50 người hoặc người tham gia cùng thời điểm, phải đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức hoạt động với số lượng trên 50 người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định.

5.2. Hoạt động ngoài trời

Không quá 50 người tham gia cùng một thời điểm và đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

5.3. Về tổ chức đám cưới

Người dân chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, thời gian tổ chức lễ cưới không quá 3 ngày, không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm; đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dưới sự giám sát của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự. Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) không tham dự đám cưới.

5.4. Về tổ chức đám tang

Không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm, mỗi đoàn viếng không quá 5 người, không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dưới sự giám sát của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự. Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) không tham dự đám tang.

5.5. Hoạt động vận tải hành khách công cộng

Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 02 lần/tuần và được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; đảm bảo không quá 50% số ghế ngồi/lượt, đồng thời phải thực hiện lưu trữ thông tin về địa chỉ, số điện thoại, thời điểm lên, xuống của hành khách tối thiểu 14 ngày để phục vụ công tác điều tra, giám sát theo quy định.

5.6. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

Khuyến khích thực hiện các hoạt động trực tuyến, trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ điều kiện: Không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm; trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức hoạt động với số lượng trên 20 người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định; 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; tuân thủ nghiêm 5K. Những người thuộc diện cách ly/theo dõi sức khỏe/có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 không tham gia hoạt động trực tiếp.

5.7. Hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa

Các hoạt động lưu thông, vận tải hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5.8. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh và đánh giá mức độ an toàn, cập nhật theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức thực hiện phương án “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” sẵn sàng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp.

- Có kế hoạch thực hiện tự xét nghiệm COVID-19 cho người lao động bao gồm xét nghiệm cho những người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ và xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần cho người lao động có nguy cơ cao tại cơ sở sản xuất kinh doanh (người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo vệ, lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, nguyên vật liệu...).

- Bố trí có cán bộ/bộ phận y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh thông thường khác theo quy định. Cán bộ/bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh xác nhận kết quả tự xét nghiệm kháng nguyên nhanh, báo cáo và phối hợp y tế địa phương xử trí khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc. (Đối với các cơ sở sản xuất không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì phải ký hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế, có mặt kịp thời tại cơ sở khi xảy ra trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Khoản 5, Điều 37, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016).

5.9. Hoạt động giáo dục, đào tạo

Các hoạt động giáo dục, đào tạo phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các Bộ, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- TB và XH, Y tế; thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của các Bộ, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB và XH và quy định cụ thể của địa phương. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục xin ý kiến cấp có thẩm quyền để linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

5.10. Hoạt động cơ quan, công sở

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Đến ngày 31/12/2021 đảm bảo 100% người làm việc tại các cơ quan, công sở phải được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19; tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 tầm soát, ngẫu nhiên, định kỳ cho người lao động hoặc khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở…

5.11. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, tham quan, du lịch

Chủ các cơ sở phải xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ hoạt động dưới <50% công suất và phải đảm bảo khách và người phục vụ đã tiêm đủ liều vắc xin tối thiểu từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

5.12. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Hoạt động không quá 50% công suất và phải đóng cửa trước 21 giờ 00 hàng ngày, không quá 30 người/phòng/thời điểm và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các bàn ăn; phải có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo 100% người lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

5.13. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim. Riêng các cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm đẹp được hoạt động không quá 5 khách hàng trong cùng một thời điểm đồng thời phải đảm bảo 100% người lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

Ngoài các biện pháp trên đây, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thường xuyên xác định cấp độ dịch đến cấp thôn, bản, khu phố để áp dụng các biện pháp phù hợp theo Quyết định 4399/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định nêu trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ động, sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Rà soát các hộ gia đình/nơi lưu trú đáp ứng các điều kiện thực hiện cách ly y tế, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 mức độ không triệu chứng tại nhà, nơi lưu trú để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh. Báo cáo số lượng hộ gia đình/nơi lưu trú đáp ứng các điều kiện theo từng xã, phường, thị trấn gửi về Sở Y tế trước ngày 25/12/2021.

Tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương đánh giá nguy cơ, xử lý sớm, dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn; trong trường hợp cần thiết, chủ động áp dụng ngay các biện pháp hành chính để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng, Ban điều hành khu dân cư, Tổ dân phố và các lực lượng địa phương: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vắc xin và các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19… để quản lý, tiêm vắc xin (có thể tổ chức tiêm lưu động, tại nhà), hỗ trợ dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời. Thường xuyên giám sát tại địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về tỉnh từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao mà chưa khai báo y tế để thông tin, thông báo các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm theo qui định.

Chủ động vận dụng tối đa mọi biện pháp, phân công các lực lượng phối hợp với ngành Y tế để tổ chức “thần tốc” tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31/12/2021; hoàn thành mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trước 31/01/2022; hoàn thành mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/01/2022.

Chủ động xây dựng, ban hành các kịch bản, phương án phù hợp để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 từ cấp huyện, thị xã, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành trước 31/12/2021.

Chủ động rà soát hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế lưu động; trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị F0 để có giải pháp cụ thể về trang thiết bị y tế, thuốc, nguồn nhân lực y tế (ngoài công lập, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, các y bác sỹ nghỉ hưu, tình nguyện viên…) tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch, hoàn thành trước 31/12/2021 để triển khai khi có yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc chữa bệnh, bị bỏ lại phía sau.

Tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư xét nghiệm, thuê phương tiện vận chuyển, in ấn tài liệu truyền thông… chi trả kịp thời cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn từ nguồn kinh phí địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan duy trì, thành lập và tăng cường hoạt động của các tổ kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là các khu vực tập trung đông người, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo qui định, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là kịch bản thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở các tầng điều trị một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp trong tình huống dịch bệnh tăng cao, diễn biến phức tạp.

Thường xuyên phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ nguy hiểm của các ổ dịch; rà soát, truy vết, không để sót F0, F1, F2 để có biện pháp quản lý, can thiệp y tế kịp thời, phù hợp.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đánh giá cấp độ dịch của các xã, phường, thị trấn, khu vực nhỏ hơn xã, phường, thị trấn. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh các chỉ số, tiêu chí để chuyển cấp độ dịch đối với các địa phương có dịch cao hơn cấp độ 3 để áp dụng các biện pháp hành chính, y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp, an toàn, linh hoạt.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người vào cơ sở y tế thực hiện các quy định phòng, chống COVID-19; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao phải cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng để phòng tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế; bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị, ưu tiên điều trị tầng 1,2, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, bảo đảm người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị F0, đồng thời bảo đảm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, phương tiện và các nguồn lực liên quan khác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh có 10.000 người nhiễm COVID-19 báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 31/12/2021.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên địa bàn phổ biến cho tất cả người quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, người lao động, người học biết và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của ngành y tế; kịp thời thông báo cho người quản lý, người có trách nhiệm khi phát hiện bản thân và các cá nhân khác là F0, Fl để áp dụng các biện pháp can thiệp y tế kịp thời; chủ động xây dựng phương án, kịch bản xử lý tình huống, thường xuyên đánh giá và khắc phục ngay các tồn tại làm tăng nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở giáo dục… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phổ biến, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin quản lý người đến/về địa phương; tăng cường tuyên truyền mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan của biến chủng mới Omicron và các biện pháp, quy định phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh để Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt, chia sẻ, ủng hộ, sẵn sàng chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện, tình hình của dịch bệnh; phối hợp Công an tỉnh thường xuyên rà soát trên không gian mạng, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương rà soát, thống kê các lễ hội, sự kiện, hoạt động, tập trung đông người để triển khai các phương án phối hợp siết chặt quản lý, yêu cầu và giám sát tất cả cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động này phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; đồng thời, phải xin ý kiến và phải được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý mới được tổ chức các lễ hội, sự kiện, hoạt động tập trung đông người. Người tổ chức và khách tham dự lễ hội, sự kiện, hoạt động tập trung đông người phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

7. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn các hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Rà soát hướng dẫn, kế hoạch hoạt động giao thông, vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất,... thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lưu giữ tiền sử đi lại của người dân trên các phương tiện vận tải hành khách để phục vụ cho công tác điều tra, truy vết, xử trí dịch COVID-19.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa phương theo quy định.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thực hiện nghiêm việc sàng lọc COVID-19 cho người trở về địa phương tại các chốt kiểm soát dịch, cửa ngõ ra vào tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ số người thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu; nắm chắc tình hình người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoại tỉnh về địa phương làm việc…) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên (nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán).

Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự; an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nhất là dịp Lễ Giáng sinh 2021, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị chuyên dụng của Bộ Công an tại trụ sở cơ quan, công sở, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học… giúp công dân khai báo di chuyển nội địa để kiểm soát người về từ các địa phương khác, trong đó thường xuyên cập nhật người dân trở về từ vùng có dịch, các trường hợp chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin, người đã khỏi bệnh COVID-19 trên địa bàn để triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội: Phối hợp với các địa phương, phát huy vai trò, cùng các lực lượng, Tổ COVID cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền giám sát, thực hiện phòng, chống dịch ở xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, khu dân cư; vận động hội viên, Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh và tại địa phương. Kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất là vào dịp Lễ Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

PV