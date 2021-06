Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và ngược lại

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Thanh Hóa thông báo hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và ngược lại như sau:

Ảnh minh họa.

Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và ngược lại:

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh; tỉnh Bình Dương thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố (Công văn số 6346/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 2247/ SGTVT-VTPTNL ngày 21/6/2021 của Sở GTVT Bình Dương), cụ thể:

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh thực hiện từ ngày 20/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh; xe taxi; xe hợp đồng dưới 09 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách.

Các trường hợp được phép hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch COVID-10 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cụ thể:

Đối với xe hợp đồng (trừ xe hợp đồng dưới 09 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách) và xe du lịch: Tất cả các chuyến xe khi hoạt động đều phải bảo đảm việc vận chuyển tối đa không quá ngày 50% sức chứa, không quá 10 người/ chuyến (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe); tất cả người ngồi trên xe buộc phải đeo khẩu trang đúng cách, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách. Thực hiện việc khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển, hàng ngày. Từ chối vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định.

Xe hợp đồng dưới 09 chỗ không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách phải thực hiện:

Vận chuyển không quá 50% sức chứa, tất cả người ngồi trên xe phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi sử dụng dịch vụ tuân theo đúng quy định; trên xe có trang bị nước sát khuẩn và thực hiện khử khuẩn phương tiện hàng ngày.

Từ chối vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định; không sử dụng hệ thống điều hòa và bắt buộc mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Hoạt động vận tải liên tỉnh bằng xe ô tô từ Thanh Hóa đi Bình Dương thực hiện từ ngày 21/6/2021 cho đến khi có Thông báo mới.

Ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thục, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón chuyên gia của các doanh nghiệp, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất trên địa bàn Thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên và các phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành thuộc Thành phố Thủ Dầu Một.

Các phương tiện vận chuyển hành khách đi ngang qua địa bàn Thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên và các phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành thuộc Thành phố Thủ Dầu Một không được dừng đón, trả khách và chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch trên phương tiện, quy định của địa phương thuộc tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách theo văn bản này.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, kiểm tra, xửa lý đối với các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách theo văn bản này.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đọa của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tỏng cục ĐBVN và hướng dẫn của Sở GTVT trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các bến xe khách thông báo rộng rãi, công khai cho các doanh nghiệp vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tại bến nắm bắt được nội dung của Văn bản này.

Giao Thanh tra Sở: Phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Sở Y tế tại các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông đi qua tỉnh.

Giao phòng Quản lý vận tải: Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch COVID-19 trong hoạt động hành khách, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách nghiêm túc triển khai thực hiện.

