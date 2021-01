Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: Cần nâng cao nhận thức cho người dân

Để giảm tải cho các cơ quan hành chính Nhà nước, tăng sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân, năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Dù có nhiều tiện ích nhưng sau 4 năm thực hiện, số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ này vẫn chưa nhiều.

Nhân viên Bưu điện tỉnh làm thủ tục chuyển trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 45, UBND tỉnh đã ban hành danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI; niêm yết công khai danh mục này trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI. Công khai địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân liên lạc sau khi gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” UBND các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí 1 quầy giao dịch để nhân viên bưu điện thực hiện việc nhận và gửi kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu điện về quy trình nghiệp vụ liên quan, đồng thời mở rộng thêm các điểm cung cấp dịch vụ BCCI và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân được biết.

Nếu như trước đây, người dân phải đến bộ phận “một cửa” để nộp hồ sơ giải quyết TTHC, đúng ngày hẹn lại đến nhận kết quả làm mất nhiều thời gian, chi phí đi lại, nhất là đối với các huyện miền núi giao thông còn khó khăn. Từ khi Quyết định 45 được thực hiện, người dân chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất để gửi hồ sơ giải quyết TTHC. Trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân sẽ không phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, bảo đảm sự công khai, minh bạch. Dù rất tiện ích nhưng sau 4 năm thực hiện, số lượng hồ sơ tiếp nhận và chuyển trả qua dịch vụ BCCI vẫn chưa nhiều. Tại huyện Thường Xuân, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI gặp không ít khó khăn. Qua tìm hiểu được biết, do công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng nên nhiều tổ chức, cá nhân chưa biết hoặc chưa hiểu rõ việc cung ứng dịch vụ này. Trong khi đó, tâm lý người dân vẫn còn e ngại, sợ mất hoặc thất lạc hồ sơ gốc nên số lượng thực hiện rất thấp. Một số TTHC có nhiều tài liệu, giấy tờ chuyên môn, nội dung hồ sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, trong khi đó một bộ phận nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ lại chưa đáp ứng được yêu cầu, gây khó khăn cho việc thực hiện. Tương tự, tại huyện Thiệu Hóa, dịch vụ BCCI đã được triển khai đến tất cả các xã, thị trấn nhưng do giao thông đi lại thuận lợi, khoảng cách từ các xã đến trung tâm huyện không quá xa nên hầu hết công dân muốn đến tận nơi để nộp hồ sơ và nhận kết quả để không bị thất lạc. Không chỉ vậy, dù triển khai được 4 năm nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa biết đến dịch vụ này. Vì thế, bình quân mỗi tháng chỉ có khoảng 10 hồ sơ nộp qua dịch vụ BCCI và có khoảng hơn 100 hồ sơ chuyển trả từ bộ phận “một cửa” UBND huyện về nhà cho công dân.

Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI nhằm hạn chế việc tập trung đông người. Theo đó, năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI là 230.907 hồ sơ (tăng so với năm 2019). Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ qua đường BCCI vẫn còn ít, chủ yếu là trả kết quả TTHC; số TTHC có phát sinh hồ sơ vẫn còn thấp. Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ BCCI chưa được nhiều là do số điểm cung cấp dịch vụ BCCI chưa được phủ khắp toàn tỉnh (mới chỉ có 371/559 xã, phường, thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ). Tại các điểm phục vụ, nhân viên bưu điện chưa chủ động tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về việc cung ứng dịch vụ này; công tác phối hợp cung cấp file âm thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh có đơn vị còn thực hiện chậm, không có biên bản bàn giao; việc cung cấp danh sách và địa chỉ điểm phục vụ bưu chính được công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị cung ứng còn chậm. Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cũng chưa được thường xuyên, liên tục nên có lúc, có đơn vị thực hiện chưa tốt.

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về lợi ích mà người dân, doanh nghiệp nhận được khi giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, đồng thời bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn, tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức và cá nhân.

