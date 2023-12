Sôi động Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”

Tối 31/12, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Thành ủy, HĐND, UNBD TP Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024” với chủ đề “Tăng tốc - Bứt phá”.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh - chào mừng năm mới 2024.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng một số sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự chương trình.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2024, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã cùng nhau nhìn lại những thành quả ấn tượng năm 2023 mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đã đạt được. Trong 36 chỉ tiêu theo Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra có 17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 73.407 tỷ đồng, xếp thứ 2 toàn tỉnh; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 134% dự toán tỉnh giao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ ước đạt 42,487 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ; nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững...

Tham dự chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã được hòa mình vào không khí sôi động và thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất và người xứ Thanh, mang âm hưởng nghệ thuật đương đại và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc như: “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Việt Nam tôi”, “Duyên tình Xứ Thanh”, “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”...

Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2024 được TP Thanh Hóa tổ chức với mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tự hào với những thành quả đạt được, phát huy truyền thống anh hùng, bước sang năm 2024 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa quyết tâm chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cuối chương trình văn nghệ, các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã cùng đếm ngược chào đón năm mới 2024 trên nền nhạc của bài hát “Khúc giao mùa” kỳ vọng về một năm mới với nhiều thành công mới, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu lớn: Đến năm 2025, TP Thanh Hóa nằm trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phong Sắc