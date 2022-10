SCB Thanh Hóa vẫn hoạt động an toàn, bảo đảm chi trả cho người dân

Ngay từ sáng sớm ngày 10-10, hàng trăm người dân đã đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Thanh Hóa (SCB Thanh Hóa) tại lô 22 và lô 23 MBQH 195/UBND-QLĐT, đường Lê Hoàn, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) để làm thủ tục rút tiền trước hạn. Đây là phản ứng của thị trường trước những thông tin đồn thổi tiêu cực về SCB xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 7-10.

Rất nhiều người dân đến SCB Thanh Hóa làm thủ tục rút tiền trước hạn.

Trước trụ sở SCB Thanh Hóa, rất nhiều xe máy, xe ô tô xếp hàng dài. Trong suốt buổi sáng, rất đông người dân ra vào để làm thủ tục rút tiền trước hạn. Nhằm ổn định tình hình, phía SCB Thanh Hóa đã điều động, bố trí thêm nhân sự tại quầy và khu vực bên ngoài trụ sở nên mặc dù số lượng người dân đến rút tiền tăng đột biến, song tình hình an ninh trật tự vẫn được kiểm soát bảo đảm.

Ông Chung Văn Tư, ở phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa), khách hàng đang giao dịch tại SCB Thanh Hóa cho biết: Trước thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về SCB, gia đình ông cũng có phần hoang mang nên ngay từ 6 giờ sáng ngày 10-10, ông đã đến xếp hàng ngồi chờ rút tiền gửi tại ngân hàng dù chưa đến kỳ hạn giao dịch. Tuy nhiên, trái với lo lắng ban đầu, ông được nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình và đã rút được tiền nhanh chóng.

Đến thời điểm 10 giờ sáng ngày 10-10, SCB Thanh Hóa đã huy động thêm nhân lực, đáp ứng các nhu cầu giao dịch của người dân.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Thanh Hóa, ông Tống Văn Ánh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân trên địa bàn ồ ạt đến SCB Thanh Hóa rút tiền gửi trước hạn là do lo ngại trước những thông tin đồn thổi tiêu cực về SCB xuất hiện trên mạng xã hội ngày 7-10. Về phía Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm bắt tình hình và luôn theo sát các diễn biến tại SCB Thanh Hóa. Đồng thời có văn bản yêu cầu Giám đốc Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai ngay đến toàn thể cán bộ, nhân viên về nội dung Thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền những thông tin tiêu cực về SCB, tạo tâm lý bất an nhằm huy động vốn từ khách hàng tiền gửi của SCB. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị, nghiêm cấm việc cán bộ, nhân viên đến Trụ sở SCB Thanh Hóa và sử dụng bất cứ hình thức nào để mồi chài, lôi kéo khách hàng rút tiền gửi tại SCB. Việc cán bộ ngân hàng thương mại vận động, lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, sẽ gây bất ổn cho SCB và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mại. Đồng thời, báo cáo nhanh tình hình về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người dân xếp hàng đợi đến lượt giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Giám đốc SCB Thanh Hóa, khẳng định: Hiện nay hoạt động của ngân hàng vẫn an toàn ổn định, bảo đảm thanh khoản cho các giao dịch của khách hàng. Người dân không nên hoang mang mà rút tiền trước hạn. Như vậy, sẽ mất quyền lợi của mình trong quá trình gửi tiền, bởi nếu rút vốn trước hạn khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,2 - 0,3%. Do đó, vì quyền lợi của người gửi tiền, khách hàng cũng không nên xếp hàng đi rút vốn trước hạn, ngân hàng cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Trước đó, ngay trong sáng 8-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có thông cáo báo chí liên quan đến những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội về SCB. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền gửi trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Bài và ảnh: Khánh Phương