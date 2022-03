Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn

Sáng 29-3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm đã chủ trì hội nghị nghe UBND TP Sầm Sơn báo cáo công tác triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022 (gọi tắt là lễ kỷ niệm).

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên Ban Tổ chức lễ kỷ niệm.

Đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trình bày dự thảo báo cáo.

Nằm trong chuỗi sự kiện du lịch năm 2022 tại Thanh Hóa, Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng; thông qua các chương trình văn hóa - nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước lịch sử hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn trong 115 năm; nhấn mạnh đến những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc, đánh dấu sự trưởng thành của thành phố Sầm Sơn sau 5 năm thành lập; khẳng định thành phố Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Sầm Sơn nói riêng; cổ vũ, động viên tinh thần Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 sẽ tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 23-4-2022 tại sân khấu Quảng trường biển (phường Trung Sơn), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu hành và biểu diễn mô tô phân khối lớn trên một số tuyến đường vào các ngày 20 và 22-5-2022; lễ hội Carnival đường phố tại đường Hồ Xuân Hương, khu Quảng trường biển, công viên Hòn Trống Mái vào các ngày 30-4, 1-5 và 9-7-2022; thả diều, lễ hội dù bay tại khuôn viên bãi biển thành phố vào các ngày 4, 5-6 và 18, 19-6-2022; lễ hội bánh chưng - bánh giầy tại sân khấu đền Độc Cước, phường Trường Sơn vào các ngày 9 và 10-6; lễ hội cầu ngư, bơi chải tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến vào các ngày 11, 12-6-2022.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách về với Sầm Sơn trong mùa hè này, thành phố cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm thành phố Sầm Sơn năm 2022, liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa, các chương trình nghệ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc (bóng bàn, cầu lông, quần vợt...) nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến sôi động, hấp dẫn, an toàn, thân thiện...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Mạnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo cũng đã thông qua dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ tổ chức lễ kỷ niệm; phương án lễ tân, hậu cần phục vụ lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức nên cân đối các thành phần giữa các tiểu ban nội dung, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh; bổ sung thêm thành phần khách mời để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và đề nghị thành phố Sầm Sơn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các phương án tổ chức sự kiện. Trong đó, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xây dựng các phương án bảo đảm an toàn, an ninh - trật tự tại khu vực tổ chức lễ khai mạc (phương án riêng); xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh - trật tự cho tất cả các hoạt động diễn ra tại Sầm Sơn đến ngày 19-8. Đồng thời, có phương án quản lý giá cả dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, lưu trú, nghỉ dưỡng, môi trường du lịch...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội (tuyên truyền từ ngày 15-4 cho đến khi kết thúc quảng bá hình ảnh du lịch)…

Liên quan đến vấn đề về tài chính, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan đến tiểu ban cần lập dự toán, tính toán chi tiết, tính đúng, tính đủ, không để thiếu, không để thừa, hạn chế phát sinh và gửi về Sở Tài chính trước ngày 8-4. Sở Tài chính thẩm định hồ sơ xong trước ngày 10-4 trình tỉnh để tỉnh có quyết định.

Đồng chí cũng đề nghị, đối với việc mời đại biểu dự lễ khai mạc, thành phố Sầm Sơn cần tính toán kỹ và xin ý kiến lãnh đạo tỉnh. Thành phố cũng cần phân công cụ thể cho các phòng chức năng, cán bộ phối hợp thực hiện tốt nhất, kể cả trong công tác tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội.

Trần Hằng