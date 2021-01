Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Năm 2020, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”, Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,08%, cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; huy động vốn đầu tư cho phát triển tăng 12,5% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 28.967 tỷ đồng, đạt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền.

Những kết quả trên, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra thời cơ, vận hội mới để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến khó lường; ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và những hạn chế, yếu kém nội tại; tác động, ảnh hưởng của hậu quả thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trong tỉnh, có nhiều cơ hội, thuận lợi song cũng có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Thanh Hóa phấn đấu năm 2021 GRDP đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.820 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 140.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước đạt 26.572 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 1,5% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 95% trở lên...

Mục tiêu, nhiệm vụ trên là hết sức nặng nề, nhưng có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, và sắp tới là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bởi vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, với “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành những giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Năm 2020 đã khép lại, cánh én chao nghiêng báo mùa xuân đang tới. Không khí phấn khởi, tin tưởng sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đang lan tỏa khắp các vùng, miền trong tỉnh.

Chào năm mới, khí thế mới, thành công mới!

Thanh Hóa