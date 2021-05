Quảng Xương sẵn sàng cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Những ngày này trên khắp nẻo đường của huyện Quảng Xương rợp cờ hoa, băng rôn, pano tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn tất những công việc cuối cùng cho ngày hội lớn.

Cùng với các địa phương trên địa bàn toàn huyện, với quyết tâm cao nhất của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, thị trấn Tân Phong đã triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Thị trấn tích cực chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT, giải quyết đơn thư; rà soát, bổ sung, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân, thị trấn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Đến nay 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách chính thức 57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và 1.110 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện có 152.424 cử tri.

Ngoài chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử, huyện Quảng Xương đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiểu ban tuyên truyền cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức. Cụ thể làm các cụm tranh cổ động tại các khu trung tâm, nơi công cộng; làm pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trịc đường chính. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử, phát trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền thường xuyên trên 2 cổng chào điện tử của huyện; cung cấp 60 file mềm mẫu tranh cổ động bầu cử cho các địa phương triển khai thực hiện.

Toàn huyện đang tập trung rà soát lại công tác trang trí, khánh tiết, kiểm tra thẻ cử tri, phiếu bầu cử… sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông.

Công tác an ninh - trật tự phục vụ bầu cử được chú trọng. Tiểu ban ANTT và an toàn xã hội đã triển khai kế hoạch, các phương án cụ thể phục vụ công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp, triển khai nghiệp vụ nắm bắt tình hình thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, trên địa bàn huyện tình hình ANTT được giữ vững.

Thu Thủy