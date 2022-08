Phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Chiều 10-8, Ban chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt mô hình “Ứng dụng mạng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”. Tới dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa; Công an TP Thanh Hóa; cán bộ và Nhân dân phường Lam Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Lam Sơn.

Phường Lam Sơn là địa bàn trung tâm của thành phố Thanh Hóa, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền phường Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, lực lượng Công an và Nhân dân tích cực tham gia.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ ổn định. Năm 2021, Nhân dân trong phường đã cung cấp 148 nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội cho lực lượng chức năng; tích cực hưởng ứng các đợt vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; tháo dỡ “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy; ký cam kết về phòng cháy chữa cháy với chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân.

Trên địa bàn phường đang duy trì hiệu quả 3 mô hình: “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người được tha tù, đặc xá”, “Tổ xung kích cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn giao thông trước cổng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám”, “Camera giám sát an ninh thông minh phường Lam Sơn”, góp phần tích cực trong việc bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình “Ứng dụng mạng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”

Nhân dịp này, UBND phường Lam Sơn đã ra mắt mô hình “Ứng dụng mạng Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”. Mô hình đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa ngay tại cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Lam Sơn nói riêng, TP Thanh Hóa nói chung.

Lãnh đạo phường Lam Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ phường Lam Sơn; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân; lãnh đạo phường Lam Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Lam Sơn cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tố Phương