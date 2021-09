Phụ nữ huyện Như Thanh xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp hội LHPN huyện Như Thanh đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Hội viên phụ nữ xã Xuân Phúc tham gia trồng hoa làm đẹp cảnh quan, môi trường.

Để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả, Hội LHPN huyện Như Thanh đã nghiên cứu triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khích lệ tinh thần học tập, lao động sáng tạo, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, thoát nghèo bền vững... Điển hình như các cấp hội đã thành lập 5 tổ hợp tác chăn nuôi và trồng rau sạch, 46 mô hình đi chợ cùng làn, 11 mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phầm, 12 mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em với gần 4.000 hội viên tham gia. Cùng với đó, các cấp hội gắn hoạt động với tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em... Từ những mô hình thiết thực, giai đoạn 2015-2021 các cấp hội phụ nữ huyện Như Thanh đã giúp cho gần 750 gia đình hội viên thoát nghèo, trong đó có 188 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 22,2% năm 2015 xuống còn 4,6% năm 2020.

Các cấp hội phụ nữ huyện Như Thanh cũng xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; tham gia các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Ngoài ra, phụ nữ huyện Như Thanh còn xây dựng các tiêu chí đánh giá, thành lập các mô hình hoạt động thông qua sinh hoạt tập thể, tuyên truyền miệng về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội LHPN huyện Như Thanh tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; phấn đấu giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình toàn mỹ gắn với mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; hàng năm có từ 5 hộ gia đình trở lên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở hội đăng ký xây dựng được ít nhất 1 phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Bài và ảnh: Gia Bảo