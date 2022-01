Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 21-1 đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (bên trái ảnh) thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Phạm Thị Loan ở xã Xuân Hồng.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn không quân 923.

Đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cùng tỉnh Thanh Hóa phát triển Cảng hàng không Thọ Xuân ngày càng hiện đại. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn.

Đồng chí cũng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 923 và gia đình đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà chúc Tết cán bộ, người lao động Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thăm và chúc tết cán bộ, người lao động Cảng vụ hàng không Thọ Xuân, Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao vai trò của các đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn hàng không.

Trong dịp Tết nguyên đán lưu lượng phương tiện và hành khách qua Cảng hàng không tăng cao, vì vậy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra vào khu vực sân đậu tàu bay, kiểm tra các khu vực lân cận khi có hoạt động bay và các hoạt động khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải tặng quà chúc tết Cảng vụ hàng không Thọ Xuân.

Đồng chí đề nghị trước, trong và sau tết các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, nhắc nhở tất cả cán bộ, nhân viên, hành khách đeo khẩu trang trong khu vực sân bay và trên máy bay; kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay; kịp thời phát hiện hành khách có triệu chứng bất thường để thông báo cho cơ quan y tế theo dõi và có biện pháp xử lý theo quy định; thường xuyên vệ sinh, khử trùng các trang thiết bị và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại khu vực Cảng hàng không để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, người lao động Cảng vụ Hàng không Thọ Xuân, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân và gia đình đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc thọ, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Lý ở xã Xuân Hồng tròn 100 tuổi

Đến thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Phạm Thị Loan và chúc thọ, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Lý ở xã Xuân Hồng tròn 100 tuổi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, động viên con cháu vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thọ Xuân.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thọ Xuân, sau khi nghe đại diện lãnh đạo huyện báo cáo tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán người dân về quê ăn tết ngày một đông hơn, vì vậy huyện Thọ Xuân cần phải tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới. Trong đó, cần làm tốt việc quản lý chặt người từ vùng dịch trở về địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo cao nhất trong phát triển sản xuất, phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tập trung nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn khó khăn để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân

Sau tết cần bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt tập trung tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân về việc Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lê Hợi