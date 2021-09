Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng tại thị xã Nghi Sơn

Sáng 25-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập úng tại thị xã Nghi Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm tiêu Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã kiểm tra tại trạm bơm tiêu Thanh Thủy, cống Bến Ngao và diện tích lúa có nguy cơ bị ngập tại xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn. Ngay tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn báo cáo về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra diện tích lúa ngập cục bộ tại xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn.

Để chủ động phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa thu mùa; đồng thời, kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt diện tích lúa bị đổ để dựng buộc kịp thời, tránh tình trạng lúa bị mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Tính đến trưa ngày 25-9, toàn thị xã đã thu hoạch được 3.800 ha lúa thu mùa, đạt hơn 75 % diện tích. Cùng với đó, thị xã cũng đã gieo trồng được trên 800 ha cây vụ đông, đạt hơn 30% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn, hiện nay thị xã Nghi Sơn có 250 ha lúa mùa và 200 ha rau màu của các xã, phường: Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Tân Trường, Trúc Lâm, Định Hải, Ninh Hải bị ngập úng cục bộ. Các diện tích này thuộc vùng tiêu tự chảy ra sông kênh Than và sông Thị Long. Một số diện tích nằm trong vùng tiêu của trạm bơm tiêu Thanh Thủy cũng có nguy cơ bị ngập, do trạm bơm này xây dựng đã lâu, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng lực tiêu. Do đó, thị xã Nghi Sơn đề nghị tỉnh xem xét cho tu sửa, nâng cấp trạm bơm tiêu Thanh Thủy.

Trạm bơm tiêu Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn của thị xã Nghi Sơn. Đồng chí đề nghị thị xã tập trung chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa còn lại để tránh thiệt hại do ngập úng và tiếp tục sản xuất vụ đông theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn có phương án quản lý, điều tiết nước hợp lý, bảo vệ các hồ đập; phối hợp với đơn vị thủy nông vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu; tận dụng thủy triều xuống để vận hành các cống qua đê, tiêu nước kịp thời. Cùng với đó, rà soát lại diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, chỉ đạo ưu tiên thu hoạch các đối tượng thủy sản đã đến kỳ nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do ngập. Đối với đề xuất về sửa chữa, nâng cấp trạm bơm tiêu Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn có văn bản báo cáo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh.

Hương Thơm