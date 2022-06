Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung

Chiều 6-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trung tâm hội nghị huyện Hà Trung.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Hà Trung thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII. Đồng thời, thông báo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII tới cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri huyện Hà Trung đã phản ánh, kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Trên lĩnh vực kinh tế, cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng công suất và sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm thuộc các xã: Hoạt Giang, Yên Dương, Hà Vinh, thôn Quý Tiến (Hà Sơn) để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai; đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ GTVT hỗ trợ lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Tây đường sắt, tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực phía Tây của huyện, đồng thời giảm số đường dân sinh cắt ngang đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn cụ thể cho việc di dời các hộ dân đang sinh sống ở ngoại đê vi phạm các quy định tại Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh về quy hoạch phòng, chống lũ trên các tuyến sông; khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 217, 217B đoạn đi qua các xã Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà Long…

Cử tri huyện Hà Trung kiến nghị tại hội nghị.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, cử tri đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp cho giáo viên, sinh viên sư phạm yên tâm công tác và học tập, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; cần tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 một số hạng mục để phát huy giá trị di tích đình Gia Miêu; xử lý tình trạng trang trại chăn nuôi lợn gây mất vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Hà Long…

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai đề án đưa lực lượng công an chính quy về địa phương; quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho lực lượng công an xã hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Cử tri huyện Hà Trung cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách cụ thể liên quan đến nâng giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án; thưởng cho các đơn vị xây dựng và đạt đơn vị kiểu mẫu, các xã đạt tiêu chí đô thị loại 5.

Đại biểu Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với cử tri huyện Hà Trung.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri huyện Hà Trung nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí đề nghị các ngành chức năng liên quan và huyện Hà Trung quan tâm giải quyết kịp thời, xác đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Các ý kiến khác sẽ được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XVIII xem xét, giải quyết.

Nguyễn Mai