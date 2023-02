Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì giải quyết khó khăn, vướng mắc một số dự án tại thị xã Nghi Sơn

Chiều 10-2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chủ trì nghe báo cáo tiến độ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án: chợ Còng, Khu công nghiệp đồng Vàng, Nhà máy hóa chất Đức Giang và di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn).

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khu tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn).

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh; lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã Nghi Sơn; Văn phòng UBND tỉnh và chủ đầu tư các dự án.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, đối với dự án chợ Còng, để giải quyết những kiến nghị của tiểu thương, thị xã đã chỉ đạo Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH (chủ đầu tư chợ Còng) mở thêm 2 cửa ở phía Đông nhà chợ mới (nâng số cửa lên 5 cửa) và 2 cửa ở phía Tây nhà chợ (nâng số cửa lên 5 cửa). Đến hết ngày 9-12-2022, đã lắp dựng xong toàn bộ quầy, điện chiếu sáng cho 159/159 hộ tiểu thương được bố trí kinh doanh tại tầng 1 nhà chợ chính. Xây dựng xong 17 ki-ốt tạm để bố trí cho các tiểu thương thuộc diện được bố trí ki-ốt hiện đang kinh doanh tại chợ tạm trong thời gian xây dựng ki-ốt mới 1 tầng. Hoàn thiện xong 15/21 ki-ốt 1 tầng phía Bắc nhà chợ chính (6 ki-ốt chưa xây dựng do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), giao đất).

Đối với các tiểu thương được bố trí quầy hàng tại tầng 1 nhà chợ chính (159 tiểu thương), trên cơ sở phương án di chuyển tiểu thương và hàng hóa đang kinh doanh tại chợ tạm vào chợ mới của chủ đầu tư đề xuất, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn thống nhất di chuyển tiểu thương vào kinh doanh tại chợ mới, từ ngày 19-11-2022 và tính đến hết ngày 9-12-2022 tất cả 159/159 tiểu thương được bố trí kinh doanh tại tầng 1 nhà chợ chính. Đối với các tiểu thương được bố trí tại ki-ốt mới hiện có 5 tiểu thương đã nhận vị trí, chuyển hàng vào kinh doanh tại ki-ốt mới 1 tầng; đến ngày 20-12-2022 có 13 tiểu thương vào kinh doanh tại ki-ốt tạm trong thời gian xây dựng ki-ốt mới 1 tầng… Tuy nhiên, hiện Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng nhà chợ dân sinh và đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư xây dựng chợ dân sinh, 3 hộ phía Bắc chợ (Kênh N5) chưa hoàn thành công tác GPMB.

Đại diện Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Khu tái định cư phục vụ di dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, tổng diện tích xây dựng khu tái định cư 5,3 ha, diện tích đất ở 2,2ha, bố trí 153 lô đất ở. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, bao gồm san nền, giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, tổng dự toán xây dựng 35,374 tỷ đồng, thời gian thực hiện 6 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, với diện tích 3,27ha/5,3ha. Tuy nhiên, do đất đai khu vực này khá phức tạp, việc tặng cho, chuyển nhượng của các hộ từ những năm trước nhưng các bên không lập hồ sơ, có nhiều dự án trước đây đã thu hồi đất… nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi đất.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, UBND xã Tân Trường đã hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi đất được 50 hộ, dự kiến đến ngày 12-2-2023 tiếp tục trình 62 hộ và các hộ còn lại trình trước ngày 28-2-2023… Tuy nhiên, do các thửa đất thổ cư có vị trí nằm sát với đất rừng, đất sản xuất nông nghiệp (có điều kiện lấn chiếm) nên trong quá trình sử dụng trên thửa đất thổ cư các hộ đã cơi nới ra các thửa đất nông nghiệp. Do đó diện tích đất ở theo hiện trạng lớn hơn nhiều so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và diện tích ghi trên bản đồ địa chính đo vẽ năm 1998, dẫn đến gặp khó khăn trong công tác xét nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và xác định loại đất để thu hồi, bồi thường cho các hộ.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn (bao gồm cả Dự án hóa chất Đức Giang), tổng diện tích của dự án 491,9 ha, liên quan đến 3 xã Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, diện tích đất dự kiến thu hồi 491,9 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án 413 hộ và 12 tổ chức. Tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư 238 hộ. Ngày 9-1-2023, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ GPMB dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, thị xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Khu tái định cư xã Tùng Lâm phục vụ GPMB dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng, hiện đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, với diện tích 12,64 ha liên quan đến 28 hộ dân của 2 xã Tùng Lâm, Tân Trường và đất UBND xã Tân Trường quản lý. Trong quá trình triển khai GPMB thời gian qua, các hộ dân kiến nghị mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm, đơn giá bồi thường vật kiến trúc, các chính sách hỗ trợ đối với hộ tái định cư, hỗ trợ di dời mồ mả còn thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, nêu rõ: Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH tiếp tục phối hợp với thị xã Nghi Sơn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho tiểu thương vào chợ mới kinh doanh ổn định; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường và hoàn thành trong quý I-2023.

Đối với các dự án Khu công nghiệp đồng Vàng, Nhà máy hóa chất Đức Giang, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) và các xã trong vùng dự án cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, thị xã Nghi Sơn làm văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, khi thực hiện đầy đủ các chế độ của Nhà nước nhưng không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, thị xã thực hiện các bước cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng các dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và Nhà máy hóa chất Đức Giang trong tháng 3-2023.

Xuân Hùng