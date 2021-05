Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thiệu Hóa

Sáng 10-5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thiệu Hóa.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại một số đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Thiệu Trung, Thiệu Phú và Thị trấn Thiệu Hóa.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, hòm phiếu...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác triển khai chuẩn bị bầu cử được thực hiện bài bản, khoa học; tại các đơn vị, tổ bầu cử đã thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; đã đặt bảng khuyến cáo thông điệp “5K”; bàn để khẩu trang và nước sát khuẩn tay được bố trí hợp lý. Những điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa chỉ đạo khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhằm đảm bảo thật tốt các điều kiện tại các đơn vị bầu cử.

Làm việc với lãnh đạo huyện Thiệu Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được huyện Thiệu Hóa triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn, trong đó trọng tâm là bảo đảm cơ sở vật chất, công tác an ninh - trật tự, các phương án tổ chức bầu cử đúng luật, đúng thời gian, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, bố trí đặt bảng khuyến cáo thông điệp “5K”, bàn để khẩu trang và nước sát khuẩn tay được bố trí hợp lý.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền trực quan, song song với đó là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá, góp ý về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay đó là: Huyện đã kiểm soát, phòng, chống hiệu quả dịch, bệnh COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử của huyện đã thực hiện đúng kế hoạch, theo lộ trình, thời gian quy định. Trong đó, huyện đã triển khai sâu rộng công tác bầu cử đến cấp ủy, chính quyền các xã và đến tận các chi bộ; làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.

Thực hiện đầy đủ các bước quy trình nhân sự, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định. Niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp một cách khoa học, trang trọng.

Việc chuẩn bị tại các khu vực bầu cử được chuẩn bị chu đáo, sạch đẹp; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa chính trị và ý nghĩa pháp lý của ngày bầu cử Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, phấn đấu đạt 100%; không khí của ngày bầu cử trên địa bàn huyện phải thể hiện tinh thần đoàn kết, phấn khởi, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Thiệu Hóa từ nay đến ngày 15-5-2021, phải hoàn thành việc chỉ đạo bố trí treo các băng rôn, khẩu hiệu dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã, đường thôn; từ ngày 20-5-2021 vận động, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử huyện Thiệu Hóa tập trung cao nhất kiểm tra công tác bầu cử ở tất cả khu vực bỏ phiếu. Trong đó, cần phải xem lại niêm yết và chốt lại danh sách cử tri; tiếp tục kiểm tra việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị, kiểm soát tính chính xác của phiếu bầu theo quy định, tuyệt đối không để sai sót; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu bầu, cũng như hòm phiếu phụ và đặc biệt chuẩn bị những điều kiện về cơ sở vật chất ở khu vực bỏ phiếu phục vụ công tác bầu cử. Quan tâm đến điều kiện làm việc, chế độ, chính sách của cán bộ làm công tác bầu cử.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện Thiệu Hóa cần phân công các đồng chí cán bộ, chuyên viên, những người có kinh nghiệm về bầu cử của Huyện ủy, UBND huyện chi viện cho các xã, thị trấn để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác bầu cử.

Làm tốt chế độ thông tin báo cáo nội dung, công việc trong ngày diễn ra bầu cử; trong đó các xã, thị trấn, các tổ bầu cử cần quán triệt tinh thần giải quyết tại chỗ những vấn đề phát sinh theo quy định. Chuẩn bị tốt việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử theo quy định của pháp luật. Quan tâm đến vấn an ninh - trật tự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước và trong ngày bầu cử; trong đó phải nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là ở những địa bàn có khiếu kiện; tăng cường lực lượng để bảo vệ khu vực bầu cử, đặc biệt trước, trong ngày bầu cử, trong lúc kiểm phiếu; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, Ủy ban Bầu cử huyện xây dựng phương án, kịch bản cụ thể trong tình huống ngày bầu cử có dịch bệnh COVID-19 để hoàn toàn chủ động thực hiện. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện với tinh thần quyết liệt, cảnh giác, sâu sát, không chủ quan và phải xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổ chức kết thúc năm học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện tỉnh đang chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch, tháo gỡ những khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ.

Quốc Hương