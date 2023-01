Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông và Công ty TNHH VAUDE Việt Nam

Hòa trong không khí ra quân sản xuất đầu năm của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, sáng 30-1, tại thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự lễ ra quân sản xuất đầu năm 2023 tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông (thuộc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông) và Công ty TNHH VAUDE Việt Nam.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm dây truyền sản xuất tại Công ty TNHH VAUDE Việt Nam.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên thăm Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông (thuộc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông).

Theo báo cáo của Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, năm 2022 sản lượng tiêu thụ đạt 129.000 tấn phân bón. Tổng doanh thu đạt 1.370 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 7,96 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 531 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Tất cả chế độ phúc lợi cho người lao động được đảm bảo; hoạt động đầu tư mới vẫn tiếp tục triển khai. Môi trường lao động được cải thiện rõ nét với quan điểm “nhà máy như công viên”. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nhận đỡ đầu thêm 51 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng tổng số cháu được đỡ đầu đến nay lên 201 cháu.

Đồng chí Lại Thế Nguyên đánh trống phát động lễ ra quân tại Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông.

Năm 2023, công ty phấn đấu tăng trưởng trở lại trong tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh với sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 160.000 tấn phân bón các loại, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, qua đó tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong quá trình đó, quan điểm về việc xây dựng các “nhà máy như công viên” sẽ tiếp tục được chú trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu bấm nút khởi động dây truyền sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, chúc công ty tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã đạt được trong năm 2022, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, sự đóng góp của Tiến Nông đối với ngành nông nghiệp tỉnh nhà và đối với ngành nông nghiệp các tỉnh là rất rõ. Sản phẩm của công ty không chỉ đứng vững trên địa bàn tỉnh mà còn có chỗ đứng trong nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều sản phẩm của công ty được bà con nông dân ghi nhận và đã được khẳng định được hiệu quả vượt trội trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với sản xuất, đời sống của người lao động của công ty được quan tâm, bảo đảm; đặc biệt công ty cũng rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu thăm Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học-kỹ thuật tiên tiến để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường. Cùng với đó, tiếp tục phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm theo hướng xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, đề nghị công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động cũng như công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Tại lễ ra quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà cho công nhân và trồng cây lưu niệm tại Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH VAUDE Việt Nam.

Theo báo cáo của Công ty, năm 2022, sản lượng đạt 3,1 triệu sản phẩm may mặc. Thị trường xuất khẩu được mở rộng; trong đó toàn bộ sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước phát triển của Châu Âu. Doanh thu năm 2022 đạt 28,2 triệu USD, tăng 12 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng; tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ; chế độ phúc lợi đối với người lao động duy trì và bảo đảm; thu nhập bình quân của người lao động 10 triệu đồng/người/tháng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm dây truyền sản xuất tại Công ty TNHH VAUDE Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022, qua đó đã có những đóng góp cho tỉnh Thanh Hóa cả về kết quả thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Công ty tiếp tục cải tiến năng lực sản xuất, cải tiến kỹ thuật để làm ra những sản phẩm tốt, đứng vững trên thị trường và giải quyết việc làm cho người lao động. Các khó khăn, vướng mắc của người lao động phải được quan tâm giải quyết, nhằm tránh tình trạng đình công, lãn công. Lực lượng công nhân phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty triển khai đầu tư Nhà máy số 2 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành của tỉnh và thị xã Bỉm Sơn quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Công ty triển khai xây dựng Nhà máy số 2 đúng tiến độ.

Quốc Hương