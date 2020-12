Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Chiều 4-12, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá nhân kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2020).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa.

Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã vui mừng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội, lực lượng cựu chiến binh đối với sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là những thành tựu nổi bật mà tỉnh Thanh Hoá đạt được trong năm 2020.

Đồng chí khẳng định, với uy tín và kinh nghiệm của mình, lực lượng cựu chiến binh đã luôn thể hiện được vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên và nhân dân, nêu gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và làm theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đặt ra cho tỉnh Thanh Hoá nhiều mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, đồng chí mong muốn các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trên, phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống Bộ đội cụ Hồ, làm chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định: Hội sẽ làm hết trách nhiệm của mình, đưa các hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời tiếp tục tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

