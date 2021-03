Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Như Thanh

Phát huy tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Như Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia và đạt nhiều kết quả trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên huyện Như Thanh tham gia nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Bí thư Huyện đoàn Như Thanh cho biết: Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, lực lượng ĐVTN huyện Như Thanh đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: giúp dân tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; xây dựng và cải tạo kênh mương nội đồng, tu sửa và hỗ trợ xây mới các nhà văn hóa; thu gom rác thải bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phát triển sản xuất; đảm bảo an ninh trật tự... góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong năm 2020 và hơn 2 tháng đầu năm 2021, Huyện đoàn Như Thanh đã huy động được gần 3.000 lượt ngày công của ĐVTN tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán, trong Tháng thanh niên và trong các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Kiện toàn và tổ chức hoạt động có hiệu quả 20 đội hình thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, phục vụ hoạt động lễ hội của địa phương.

Trong chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, các cơ sở đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền khuyến cáo về phòng chống dịch cho ĐVTN và Nhân dân; thành lập 14 đội tuyên truyền và ra quân hơn 40 lượt tuyên truyền cơ động bằng xe máy đến từng ngõ xóm. Ngoài ra, đồng loạt ra quân tại nơi đông người, chợ, trường học... để đo thân nhiệt, sát khuẩn và phát 6.500 khẩu trang miễn phí cho Nhân dân; lắp đặt hơn 200 bồn rửa tay, sát khuẩn.

Cùng với các hoạt động trên, 5/14 cơ sở đoàn tổ chức chương trình “Rửa xe thiện nguyện” gây quỹ thu hút hơn 200 ĐVTN tham gia với tổng số quỹ thu được hơn 30 triệu đồng; và từ nguồn quỹ này đã tặng 100 suất quà cho các em học sinh nghèo. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ và tặng trên 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Đồng thời quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền mặt và quà trị giá hơn 285 triệu đồng, tổ chức trồng và chăm sóc 15km đường hoa thanh niên, bóc gỡ các điểm quảng cáo trái phép; nạo vét 10km kênh mương nội đồng, thu gom gần 7,2 tấn rác thải; trồng và chăm sóc trên 12.000 cây xanh; tu sửa, cải tạo hơn 15km đường giao thông liên thôn, bản...

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã chủ động phối hợp hoạt động đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền cho ĐVTN thực hiện tốt “Văn hóa khi tham gia giao thông” trong những dịp lễ, tết; các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các phương pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo các cơ sở đoàn tham gia các hoạt động ứng cứu, khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tổ chức các lớp dạy bơi, dạy bóng đá, dạy múa, dạy tiếng Anh... cho thiếu nhi tại nhiều đơn vị trên địa bàn huyện. Tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện với hơn 600 ĐVTN tham gia, thu được 485 đơn vị máu an toàn.

Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn trong huyện đã tích cực giúp đỡ ĐVTN nghèo phát triển kinh tế, như: Triển khai các dự án hỗ trợ thanh niên nông thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chương trình sinh kế bền vững cho thanh niên... Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình ĐVTN tiêu biểu trong phát triển kinh tế, như đoàn viên Quách Văn Bộ, ở thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, đoàn viên Lê Đình Trúc, ở xã Yên Thọ...

Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Như Thanh đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; rèn đức luyện tài thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Như Thanh ngày càng giàu đẹp, đồng thời, hướng thanh niên có cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội.

Bài và ảnh: Lê Quốc